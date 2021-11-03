　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

八大等於色情？遊藝場女店員「揭1情況」駁斥謠言：玩女人不會來這

▲台南市警二分局運用科技與業者鬥智鬥力，破獲中西區一家大型電子遊戲場涉嫌經營賭博電玩，扣78部遊戲機。（圖／警方提供）

▲女網友表示，男生來遊藝場的都是單純打遊戲而已。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

一講到八大行業，不少人的第一印象就是跟「情色」有關，一名在遊藝場擔任開分員的的女網友生氣表示，很多人聽到八大就會露出嫌惡的眼神，「是沒見過世面嗎？」很多男生在遊藝場消費好幾千元，也不會有女伴坐腿上陪打，「要玩女人的男人不會跑來這裡」，希望洗白大家會遊藝場的負面印象。

女網友在臉書「爆廢公社二館」發文，「我不懂網友聽到八大就高潮，是沒見過世面嗎？」表示自己在遊藝場工作，擔任開分助手跟端茶水的服務生，「你以為來店裡消費個幾千，我們是坐你腿上陪打嗎？是不是電視看太多了，而且人家演得是澳門，幾百幾千萬賭一局的那種」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她表示，打遊戲機台的男人，在大胸部正妹和機台開獎時，「會選擇機器還是選擇摸奶？」她自信回應，絕對是選擇機台開獎，想玩女人的男生絕對不會到遊藝場，要不懂的酸民閉嘴，不要看到八大就開槍，不是所有的八大都跟情色有關。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲女網友想要洗白大家對遊藝場的負面印象。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

貼文一出，引起網友熱議，「沒辦法，遊藝場容易讓不知道的人聯想到那邊去」、「老一輩對檯子間的印象就是複雜場所」、「沒接觸過的人就是會亂想，跟酸民認真就輸了」、「八大太廣了，一堆人都認為八大就是陪酒的那種，我也無言」、「我相信賭徒好色的時間都是在贏錢後」。

不過，也有內行網友指出「其實沒那麼單純」，「檯面上不能摸，檯面下就不知道了」、「我聽過上班上一半被老闆叫去陪酒的」、「我了解，我做過開分員，也做了兩三年，但是老闆都要我們開分員穿越辣越好，穿著還有排行榜，第一名還有獎金」、「中獎是另外一回事，虧妹摸奶又是一回事了，你想法太單純了」。

►激殺1.8折！老爺酒店集團住宿券才2899元

ET快訊
大談差20歲父女戀！失婚男離奇失蹤淪流水腐屍
趙介佑「逃兵」判刑出爐！　販毒詐欺仍在押
快訊／波士頓首位「台裔女市長」！　吳弭56％得票率大勝
快訊／農遊券幸運號出爐！　11組末碼爽拿888
男星3年只接一齣戲！　騎單車往返淡水、市政府省110
LIVE／888元農遊券最後一波開抽　直播開獎
農遊券今最後一抽！　中身分證末碼爽領888
高雄「陣亡夜市」回來了！　在地人喊：希望一樣好吃好逛

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

下週冷空氣直逼大陸冷氣團　急凍三天探12度？氣象局給答案

爭取代工莫德納　陳時中：美方保護mRNA技術「後端代工可行性高」

快訊／農遊券最後一抽幸運號出爐！　11組身分證末碼中888元

理科太太曾問媽媽「為何不離婚」　她1個月前洩心情顏色：是綠色

八大等於色情？遊藝場女店員「揭1情況」駁斥謠言：玩女人不會來這

LIVE／888元農遊券最後一抽　開獎直播

機組員檢疫影響身心！航空公司「個案處理」　立委批：棒打出頭鳥

下周恐探12度↓　專家：今年變冷的開始

快訊／第13輪BNT、AZ今起分流預約、11／5開打　指揮中心14:00說明

隔夜菜不會致癌！譚敦慈花蓮親講健康飲食　破除謡言迷思

誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平

女嬰慶生追思會！刺青爸為女剃頭　母哽咽：失職了...下次不再弄丟你

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

車拋錨停路肩...後方大卡車急駛　陸駕駛跳下遭夾兩車間逃過一劫

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

體驗媽媽離世...闔上棺材就淚崩　一結束只想抱緊她：我很愛妳！

6.5萬買二手琴彈一半型號牌掉落　店家回「可拿白膠黏」男當場傻眼

愛心認養16年老汪腳退化不能走 一放專屬輪椅秒跨步...獸醫也吃驚

仁武保母遭私刑「4硬漢甩巴掌」…7分58秒片瘋傳！　警方回應了

竇智孔《扛得住》三缺一曾抗拒再唱　柯有倫與黃鴻升打高爾夫「對話永記得」

下週冷空氣直逼大陸冷氣團　急凍三天探12度？氣象局給答案

爭取代工莫德納　陳時中：美方保護mRNA技術「後端代工可行性高」

快訊／農遊券最後一抽幸運號出爐！　11組身分證末碼中888元

理科太太曾問媽媽「為何不離婚」　她1個月前洩心情顏色：是綠色

八大等於色情？遊藝場女店員「揭1情況」駁斥謠言：玩女人不會來這

LIVE／888元農遊券最後一抽　開獎直播

機組員檢疫影響身心！航空公司「個案處理」　立委批：棒打出頭鳥

下周恐探12度↓　專家：今年變冷的開始

快訊／第13輪BNT、AZ今起分流預約、11／5開打　指揮中心14:00說明

隔夜菜不會致癌！譚敦慈花蓮親講健康飲食　破除謡言迷思

下週冷空氣直逼大陸冷氣團　急凍三天探12度？氣象局給答案

網球女將爆遭陸前副總理拐上床　王婉諭：越不民主權勢性侵越嚴重

攀爬雪山突高山症發作　謝麗金「一度呼吸困難」險送命

大談差20歲父女戀！失婚男遇「桃花死劫」　離奇失蹤淪流水腐屍

台灣進口車10月銷量重挫僅有1.4萬台　靠TOYOTA RAV4能力挽狂瀾？

星級飯店免費住！吃爆龍蝦、和牛大餐　加碼0元睡進2萬元客房

新北八大行業何時鬆綁？　侯友宜：等中央明確指引下來再檢視

彭帥微博「只剩生日快樂」　陸網友改用「彭于晏好帥」擦邊討論

工作壓力大男「一天喝10杯奶茶」　顱內長15cm血栓住院19天！

狂印26張前女友裸照！新北男高喊「帶去學校發」：各大論壇都會有

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

生活熱門新聞

客廳突飄臭味！休假老公回一句　她喊「快去拜拜」

急凍5天「最低12℃↓」時間出爐　先濕冷再轉乾

魷魚遊戲佔領六福村！在地人搖頭吐心聲

正妹當情婦逼退正宮　結局卻超慘

首波冷氣團恐襲　凍台三溫暖探12°C

農遊券最後一抽幸運號出爐！

BMW駕駛開錯車門　6千人笑：畢生榮耀

陸媒瘋傳　台灣人準備防彈衣

「888元農遊券」今最後一抽！

嫌iPhone 13耗電超快！他找出兇手「官方也認了」

最後一組國旅券中獎號碼出爐！　60萬幸運兒擁千元

桃園男打AZ後血栓判定與疫苗有關　獲救濟金90萬元

曾是「台灣四狂」遭霸凌　8年後他成為演員：夢想拿金鐘獎

「3生肖」今起財運爆棚+遇貴人...旺到過年

更多熱門

相關新聞

信義知名夜店Klash解禁！北市通過4家八大復業

信義知名夜店Klash解禁！北市通過4家八大復業

中央日前宣布，分階段鬆綁八大行業防疫管制，無陪侍服務者只要符合防疫原則，2日即可向地方政府提出復業申請。台北市政府商業處2日表示，目前有8家業者前來申請，其中已有4家獲得核准，包括知名夜店Klash Taipei，今天即可復業。

酒吧、172家阿公店「最快16日復業」

酒吧、172家阿公店「最快16日復業」

北市夜店、舞場、三溫暖「最快明復業」

北市夜店、舞場、三溫暖「最快明復業」

LIVE／北市說明八大行業復業指引

LIVE／北市說明八大行業復業指引

快訊／開放八大行業？　侯友宜：員工、消費者可能都要打2劑疫苗

快訊／開放八大行業？　侯友宜：員工、消費者可能都要打2劑疫苗

關鍵字：

八大行業遊藝場爆廢公社二館

讀者迴響

熱門新聞

理科太太離婚內幕曝！分居1年「老公無情行徑」全揭

理科太太協議離婚！憔悴現身法庭

客廳突飄臭味！休假老公回一句　她喊「快去拜拜」

「仁武保母遭私刑」女嬰爸認了動手

腹脹想大號被內診！他尷尬內診：會有糞水喔　醫一插嘆氣了

直播嘉賓脫口台灣！　楊冪機靈救場陸網嗨爆

莉婭懷孕後知後覺！　上廁所流出不明血塊

國旅券隱藏用法！妹子成功入手：買到欣葉了

理科太太曾為愛停更：生老病死都照顧他！

美貌不輸劉亦菲！女星臉注射沙拉油毀容

彭帥驚爆遭前副總理強逼上床！千字文曝

東京小丑男「反差陽光照」曝光！

海上出現神秘黑洞！　網嚇呆：是地底入口

快訊／台南安平港驚見赤裸女浮屍　民眾嚇傻報警

急凍5天「最低12℃↓」時間出爐　先濕冷再轉乾

更多

最夯影音

更多
誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平

誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平
女嬰慶生追思會！刺青爸為女剃頭　母哽咽：失職了...下次不再弄丟你

女嬰慶生追思會！刺青爸為女剃頭　母哽咽：失職了...下次不再弄丟你

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

車拋錨停路肩...後方大卡車急駛　陸駕駛跳下遭夾兩車間逃過一劫

車拋錨停路肩...後方大卡車急駛　陸駕駛跳下遭夾兩車間逃過一劫

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面