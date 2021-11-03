八大等於色情？遊藝場女店員「揭1情況」駁斥謠言：玩女人不會來這

▲女網友表示，男生來遊藝場的都是單純打遊戲而已。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

一講到八大行業，不少人的第一印象就是跟「情色」有關，一名在遊藝場擔任開分員的的女網友生氣表示，很多人聽到八大就會露出嫌惡的眼神，「是沒見過世面嗎？」很多男生在遊藝場消費好幾千元，也不會有女伴坐腿上陪打，「要玩女人的男人不會跑來這裡」，希望洗白大家會遊藝場的負面印象。

女網友在臉書「爆廢公社二館」發文，「我不懂網友聽到八大就高潮，是沒見過世面嗎？」表示自己在遊藝場工作，擔任開分助手跟端茶水的服務生，「你以為來店裡消費個幾千，我們是坐你腿上陪打嗎？是不是電視看太多了，而且人家演得是澳門，幾百幾千萬賭一局的那種」。

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她表示，打遊戲機台的男人，在大胸部正妹和機台開獎時，「會選擇機器還是選擇摸奶？」她自信回應，絕對是選擇機台開獎，想玩女人的男生絕對不會到遊藝場，要不懂的酸民閉嘴，不要看到八大就開槍，不是所有的八大都跟情色有關。

▲女網友想要洗白大家對遊藝場的負面印象。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

貼文一出，引起網友熱議，「沒辦法，遊藝場容易讓不知道的人聯想到那邊去」、「老一輩對檯子間的印象就是複雜場所」、「沒接觸過的人就是會亂想，跟酸民認真就輸了」、「八大太廣了，一堆人都認為八大就是陪酒的那種，我也無言」、「我相信賭徒好色的時間都是在贏錢後」。

不過，也有內行網友指出「其實沒那麼單純」，「檯面上不能摸，檯面下就不知道了」、「我聽過上班上一半被老闆叫去陪酒的」、「我了解，我做過開分員，也做了兩三年，但是老闆都要我們開分員穿越辣越好，穿著還有排行榜，第一名還有獎金」、「中獎是另外一回事，虧妹摸奶又是一回事了，你想法太單純了」。