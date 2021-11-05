搭機後座腳狂鑽！　她低頭見「10根扭曲髒腳趾」噁瘋

▲搭機後座腳狂鑽，她低頭就看見10根髒腳趾。（圖／翻攝自Reddit）



記者張方瑀／綜合報導

很多人在搭乘客運或飛機時，最討厭後方乘客不斷踢椅背，而美國一名乘客則是遇到更離譜的狀況，原來是後方乘客直接在後方將腿伸直，雙腳直接竄出椅下，低頭就能看見10根骯髒的腳趾頭，讓她不禁直呼，「這真是跨國旅行的最大樂趣。」

美國網友Brownshout在網路論壇Reddit貼出了一張由上往下拍攝的照片，原來是她在搭飛機時，後方的乘客居然脫掉鞋子，把腿伸直後，兩隻腳伸入座位底下，低頭就能看見10根骯髒扭曲的腳指頭，讓她直呼，「這真是跨國旅行的最大樂趣。」

這篇貼文有超過2600留言回應，許多人表示，「這真的太噁了吧」、「如果是我就會用力踩下去」、「天啊我真的無法忍受這個」、「請把飲料潑在他腳上」、「根本是恐怖電影裡面的巨魔腳」、「這真的沒臭味嗎？」

這並非第一次有人在飛機上赤腳引發他人不適，先前就有一名網友在搭機時拍下後座婦人將腳「鑽」到扶手與機身的縫隙中，腳趾還不斷扭動伸展，而這名網友直接將水淋在對方腳上，結果這招果真奏效，對方立刻將腳縮了回去，而這段影片在Tiktok已經累積超過百萬人收看。

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