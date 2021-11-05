口袋剩500每天睡公園！遊民16年後鹹魚翻身　「擁百套房」超勵志

▲墨客塔如今已是多家電商的老闆。（圖／IG／nickmocuta）



記者王佩翊／編譯

美國一名男子原先來自羅馬尼亞，16年前獨自一人移民到洛杉磯，當時的他全身上下只有500美金（約新台幣1萬3957元），甚至連英文都不會說，導致他無家可歸，必須每天睡在公園的長椅上，然而他卻花了16年的時間，靠著自己的能力白手起家，從房仲做到電商。如今他名下光是在美國和羅馬尼亞就有100多套房產，而他超勵志的「鹹魚翻身」故事也吸引外媒爭相報導。

根據Times Now報導，現年37歲的墨客塔（Nick Mocuta）21歲時，拿著奶奶給的500塊美金（約新台幣1萬3957元），來到美國洛杉磯。然而不會說英文的他，到美國搭了第一趟計程車後，卻發現車資竟然就要100美金（約新台幣2791元），讓當時的他震驚不已，這才發現自己在洛杉磯根本無家可歸。而墨客塔就這樣開始了「遊民」生活，每天睡在公園的長椅上，吃一個只要1美金（約新台幣28元）的漢堡。

▲墨客塔來到美國時連英文都不會說。（圖／IG／nickmocuta）



隨後他開始設法打零工，例如代客泊車，以賺取薪資來租一個小公寓住。而在短短幾個月內，他努力工作，同時練習英文，並順利考取房產經紀人的執照。然而在2013年，墨客塔開始嘗試在網拍平台eBay上販售進口的電子產品，不到6個月，他每個月就能藉此賺到3000至4000美金（約新台幣8萬至11萬元），於是他決定徹底辭掉房仲的工作，開始將全部心力投注於電商上。

墨客塔表示，自己的父親是一名會計，而母親則是出生於教師家庭，所以他一直把唸書當成人生志業，然而當他畢業移民到美國，卻發現自己想要做更多的事，而當時的他就知道網路是未來趨勢，因此想要投入到這個產業中。如今他在亞馬遜和沃爾瑪等平台上已經擁有多家店，每年可以賺取4000萬美金（約新台幣11億元）的收入，合作顧客高達上百家。

成功後的他也將資產拿來投資房地產，如今他在美國與羅馬尼亞就擁有了100套公寓，還有4輛豪華名車，他甚至替父親和兄弟各買了一棟房子。墨客塔直言，自己的成功不是僥倖，而是因為不怕失敗。他強調，自己曾經失敗了7次，但是他從不放棄，每次都勇敢地重新爬起來。

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