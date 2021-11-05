準備跨年！元旦3天連假「離島航線」11／10開放訂票

▲元旦連假離島航線機票將開賣。（圖／記者劉亮亨攝）

記者李宜秦／台北報導

元旦跨年三天連假將至，交通部民航局表示，假期疏運期間澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供790架次，計71,688個座位數，並自11月10日上午9時起開放訂位。

民航局規劃12月30日至1月3日為航空疏運期，共計5天。運能包括澎湖航線458架次、36,742個座位數；金門航線242架次、28,736個座位數；馬祖航線90架次、6,210個座位數；上述3離島航線共計提供790架次、71,688個座位數。

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民航局表示，此次元旦連假，於尖峰時段12月30日至1月1日臺灣出發往離島方向，以及1月1日至1月3日離島出發回臺灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制。

民航局提醒，旅客須於報到前填寫「嚴重特殊傳染性肺炎國內線航班旅客健康聲明書」。搭機當天有新冠肺炎疑似症狀者不得登機，並應搭乘防疫車輛前往醫院評估及配合必要採檢(公費)。

另外，為加強人員進出管制，各機場航廈採單一出入口，於入口處採QR Code發送簡訊實聯登記、強制量測體溫及進行手部清潔消毒，雖航空站已開放飲食，惟國際線入境旅客應嚴格分流管制，循指定動線區域離開航空站，不得在站內飲食。