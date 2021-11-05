48國承諾逐步汰除燃煤發電　「煤炭消費大國」中美印澳未簽署

▲位在波蘭的貝爾哈托夫發電廠（Bełchatów Power Station）是歐洲最大煤炭發電廠。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

全球新增23國4日在聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）簽署協議，承諾在未來逐步淘汰燃煤發電，不過中國、印度、日本、美國和澳洲等用煤大國仍未做出承諾。

根據《路透社》報導，COP26主辦國英國4日表示，這次峰會的主要就是要「讓煤炭發電成為歷史」，而這次也成功新增23個國家簽署協議。富國在協議中承諾會於2030年逐步淘汰燃煤發電，開發落後的國家則在2040年淘汰，同時承諾避免在國內外投資新建燃煤電廠。

但是，世界上幾個用煤大國仍未簽署，包含中國、印度、日本、美國和澳洲。根據英國石油公司的《2021年世界能源統計》資料顯示，中國佔全球煤炭銷量的54％，印度佔11.6％，美國則佔了6.1％，澳洲則是全球第11大消費國及主要出口國。

這項「致力淘汰煤炭聯盟」（PPCA）的簽署成員國達到48個，印尼、南韓與新加坡成為首批加入的亞洲國家；德國先前曾宣佈2038年廢除煤電，也正在討論提前到2030年的可能性。COP26會議主席夏瑪（Alok Sharma）樂觀表示，終結煤炭近在咫尺。

歐洲第3大煤炭消費國烏克蘭表示，該國的目標是到2035年結束煤炭使用；智利曾承諾在2040年前關閉所有剩下的燃煤電廠，目前也計畫加快速度。新簽署的印尼則提到，只有在獲得資金援助的情況下，該國才能在2040年前逐步淘汰燃煤電廠；印尼是世界第8大碳排放國，約有三分之二的電力來自燃煤。

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