COP26首項協議出爐！　100國承諾「2030年停止砍伐森林」

▲100多位世界領導人將在COP26上承諾，在2030年前停止砍伐森林。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

「聯合國氣候變化綱要公約」第26屆締約方大會（COP 26）已在11月1日於英國格拉斯哥開始召開。與會的100多位世界領導人11月2日將做出承諾，在2030年前停止砍伐森林，同時30家金融機構也將承諾，在2025年前從其投資組合中消除相關有害做法。

綜合外媒報導，在被譽為格拉斯哥COP26峰會的第一個重要步驟中，來自全球100多個國家的領導人將簽署一項旨在結束合法和非法破壞林地的宣言，承諾將「共同努力，在2030年前停止和扭轉毀林行為和土地退化，同時實現可持續發展、促進包容性的農業轉型」。

▲各國領導人在COP26的開幕晚宴上合照。（圖／達志影像／美聯社）

這項協議已獲得巴西、印尼、剛果民主共和國等森林總面積佔世界85%以上的國家支持，但執行承諾的方法尚未被公佈。政府承諾，英美等12個國家將提供約120億美元（約新台幣3000億元）的資金，來幫助發展中國家恢復受損土地；5個國家和17個慈善團體也將提供17億美元（約新台幣473億元），來應對野火、支持原住民社區等。

為了製定可持續供應鏈的標準，28個國家的政府還將簽署一份關於森林、農業和原料商品貿易的新宣言，承諾從全球食品和其他農業產品（如棕櫚油、大豆、可可等）的貿易中消除森林砍伐，避免這些行業通過砍伐樹木為動物放牧或為作物生長騰出空間，造成森林流失。

另外，超過30家世界規模最大的金融機構也承諾，將停止與森林砍伐相關的投資，還將設立一個15億美元（約新台幣417億元）的基金，來保護世界第二大熱帶雨林「剛果盆地」。

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