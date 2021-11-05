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量販超市雙11懶人包！1折搶iPhone、撈萬元買菜金　優惠一次看

▲▼全聯PXGo! 「1111最狂Go物節」11月5日開跑，限時3天加碼PX Pay支付全站單日每滿1111元送1111福利點。（圖／全聯提供）

▲量販超市搶攻雙11商機。（圖／全聯提供）

記者林育綾、蕭筠／綜合報導

省一波現在！為迎接電商年度最大檔雙11購物節到來，各大量販超市也祭出優惠。全聯11/5起開跑暖身慶，還有家電下殺5 5折、天天玩「必中扭蛋機」，有機會爽中最大獎11萬福利點，等於1萬1千元買菜金。而家樂福祭出早鳥瘋搶「1折」好物，限時限量開搶，包括iPhone13、空氣清淨機、平板、健身環等都有。愛買量販也有多項民生用品買1送1，線上購物則有愛買蝦皮商城平台雙11瘋殺「全館3折起」，更主打神券「天天領、折上折」。

●全聯「1111最狂Go物節」

全聯PXGo!今年特別自11/5-11/9開跑「1111最狂Go物節」暖身慶，祭出五重回饋活動。活動一：小時達不限金額享11%等值福利點回饋（單卡/單日贈點上限為10,000福利點）。活動二：提前開賣雙11主活動指定「買1送1」的商品，單筆消費累積每滿600元可獲得300福利點，最高享5%回饋（單卡/單日贈點上限為10,000福利點）。活動三：暖身慶活動期間，購買箱購館與預購館商品，單筆消費滿1,611元領券現折111元。活動四：購買OFF COFFEE、阪急麵包，使用PX Pay支付每組加贈1,111福利點。活動五：使用PX Pay指定銀行信用卡支付，全站單筆滿1000元贈300福利點，各銀行回饋數量有限，贈完為止。

除了暖身慶活動外，PXGo!自11/8-11/12限時5天期間內，只要會員登入PXGo!還可參加「1111必中扭蛋機」免費扭蛋抽獎遊戲，除了有機會獲得最大獎11萬福利點（等於1萬1千元），還有機會抽到小時達或箱購、預購、品牌館折價券等好禮，每會員帳號每日都可以免費玩一次，人人有獎。

而11/10-11/12限時3天，PXGo!正式展開「1111最狂Go物節」主活動，祭出四大活動回饋，加碼最高可享10%福利點回饋。活動一：使用PX Pay支付，全站單日每「滿1111元送1111福利點」（單卡/單日贈點上限為3萬福利點），再加碼贈111元滿額現折購物金折價券。活動二：購買箱購館、預購館商品，單筆消費滿1611元現折111元。活動三：購買OFF COFFEE、阪急麵包，使用PX Pay支付每組加贈1111福利點。活動四：使用PX Pay指定銀行信用卡支付，全站單筆滿1000元贈300福利點，各銀行回饋數量有限，贈完為止。

全聯PXGo! 限時3天期間內，預購館更推出超過20款限定3C家電用品爆殺價優惠，如10月加加購物節推出的限量50台Switch，僅兩天就搶購一空，許多消費者紛紛敲碗許願，因此這次雙11特別再加量100台快閃上線，隨贈超熱門的兩款遊戲片，包含馬利歐賽車與馬利歐派對新版，優惠價13,880元，活動期間購買，福利點和滿額折價券回饋價值將近13%，預計又將創造搶購旋風。

●全聯實體門市300項商品買1送1、生鮮合購111元

而全聯在實體門市方面也祭出「超級週年慶」，除推出超過300項商品憑會員「買1送1」外，自11/10-11/12限時3天，也祭出上百項限定商品加碼優惠，包含瘋殺111元起、合購價111元起、滿件加贈111福利點等，品類涵蓋食品、用品、生鮮等，購買優惠商品再搭配超級週年慶期間滿月紅利回饋，實體門市單月消費滿額最高可享8%福利點回饋，消費者可趁此時囤貨買爆！

其中生鮮商品11/10-11/12於實體門市祭出優惠價，OFF COFFEE熱美式原價1杯25元，特價1杯11元。推薦111元組合商品，像是蜂蜜蛋糕搭配72%特級巧克力捲，原價134元，合購111元。另有一次購足價，像是時尚挪威鹽鯖魚切片，單包原價68元，2包111元；翠玉娃娃菜單包68元，買2包111元；美國華盛頓加拉蘋果#125，單粒原價15元，10粒111元；椪柑#27，單粒原價22元，6粒特價111元。

● 家樂福雙11搶振興

▲家樂福搶攻雙11，首先於線上購物祭出早鳥瘋搶「1折」好物。（圖／業者提供）

家樂福「雙11搶振興」，即日起至11月5日線上、線下都有優惠等搶，首先於線上購物祭出早鳥瘋搶「1折」好物，期間每日上午11時及下午4時限量開搶，包括iPhone13、空氣清淨機、平板、健身環等通通有；11月6日至9日則有大品牌商品下殺5折起；11月10日至11日不限金額下單就抽iPhone13、紅利點數、禮券等好禮。

加碼即日起至11月11日推指定商品消費滿1111元現折11%；當日配輸入折扣碼「超快速」滿888折100（每人限用2次）；天天搶超殺折價券，於線上購物首頁就可直接領券消費，有免運券、折11%券、1111元券、150元券、100元券、11元券等，以及11月16日前家樂福APP每天搶紅包，最高送1111元購物金。

至於實體門市部分，即日起至11月16日有多項家電下殺最低3.4折起，像是筋膜槍、平底鍋、吸塵器都有。

● 愛買雙11民生用品下殺4.8折、線上購物全館3折

▲愛買雙11百款商品下殺最低4.8折起。（圖／業者提供）

愛買今年線上、線下也祭出超殺雙11優惠，即日起至11月16日於全門市網羅130家電、餅乾、沖泡飲、民生用品等下殺最低4.8折起，還有泡麵餅乾買1送1；門市加碼限時2天會員享雙重優惠，第一重為11月11日至12日憑APP會員條碼即可領取「滿1000元現折111元抵用券」1張，每卡限領1張，限量1千張；第二重可憑不限金額發票至客服中心用11元加購自有品牌商品，每卡每個品項限加購1個，數量有限、售完為止。

線上購物部分，愛買蝦皮商城平台雙11瘋殺全館3折起，今年主打神券「天天領、折上折」，平台折價券搭配愛買品牌折價券可雙重使用；愛買樂天市場平台11月4日0時起至5日9時59分「全店限時95折」，加碼「Apple iPhone13系列500元折價券」、「1111元折111元折價券」每日限量領，還有激殺商品輪番上陣，通通別錯過。

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