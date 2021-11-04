環保署首次對清潔隊環保設施及作業環境評比　台南市獲雙重肯定

記者林悅／台南報導▲環保署2021年辦理「清潔隊環保設施及作業環境評比」，台南市環保局榮獲「優等」獎肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保署重視第一線清潔隊員的作業環境與安全，首度在2021年辦理「清潔隊環保設施及作業環境評比」，台南市環保局重視市容也積極改善與提升各區清潔隊設施與福利；麻豆區清潔隊關心隊員、用心營造區隊環境，在全國各縣市環保局、鄉鎮市區清潔隊評比中脫穎而出，雙雙榮獲「優等」獎。

市長黃偉哲表示，清潔隊員的工作需長時間與廢棄物為伍，為其營造好的工作環境更顯重要。環保局持續更新機具設備、重視隊員作業安全、爭取福利，獲獎是肯定但也肩負更多期許，希望隊員們能體會並珍惜，將其化為工作動力，讓大台南環境更為整潔美好。

台南市環保局為了市容整潔衛生，2020年成立「溝渠隊」，以機械清溝取代人力、建置GIS側溝地圖、專人巡清，有效清淤排除障礙。同年成立勞安室，訂定職業安全衛生等各項計畫以維護同仁權益與安全。2021年高速廚餘發酵廠啟用，有效提升廚餘堆肥產能。又新設「直屬隊」，專責推動廚餘堆肥、管理流動公廁等。

在區隊管理上秉持「好穿、好行、好洗、好住、好安全」等五好主軸，編列預算補助區隊改善浴廁、翻新區隊辦公室等環境。種種關懷、貼心作為，清潔隊員點滴在心。

麻豆區隊做好本身環境維護職責外，還花心力做綠美化，以腐植土復育掩埋場並設圍籬植栽綠化、廁所內外綠化彩繪。更令人眼精一亮的是在掩埋場及辦公室上方設太陽能板，既發電又減碳排，環保一級棒。運用焚化再生粒料建造資源回收貯存場，各類回收物均有各自的貯存格，環境井然有序。

另外，麻豆區隊每日勤前教育、每周教育訓練，定期交通宣導、消防演練等，甚至還辦理戒菸、戒檳榔、AED訓練等。種種作為都看見區隊經營的用心與付出。

環保局長謝世傑指出，清潔隊員的工作從一般廢棄物、資源回收物、廚餘、巨大廢棄物清運處理、道路清掃、清溝等樣樣包。隊員們站在維護環境的第一線，是市容整潔的無名英雄。未來將持爭取經費改善同仁的工作環境與裝備，激勵士氣，為市容環境做更好的服務。