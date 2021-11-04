　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

環保署首次對清潔隊環保設施及作業環境評比　台南市獲雙重肯定

▲環保署2021年辦理「清潔隊環保設施及作業環境評比」，台南市環保局榮獲「優等」獎肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導▲環保署2021年辦理「清潔隊環保設施及作業環境評比」，台南市環保局榮獲「優等」獎肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保署重視第一線清潔隊員的作業環境與安全，首度在2021年辦理「清潔隊環保設施及作業環境評比」，台南市環保局重視市容也積極改善與提升各區清潔隊設施與福利；麻豆區清潔隊關心隊員、用心營造區隊環境，在全國各縣市環保局、鄉鎮市區清潔隊評比中脫穎而出，雙雙榮獲「優等」獎。

市長黃偉哲表示，清潔隊員的工作需長時間與廢棄物為伍，為其營造好的工作環境更顯重要。環保局持續更新機具設備、重視隊員作業安全、爭取福利，獲獎是肯定但也肩負更多期許，希望隊員們能體會並珍惜，將其化為工作動力，讓大台南環境更為整潔美好。

▲環保署2021年辦理「清潔隊環保設施及作業環境評比」，台南市環保局榮獲「優等」獎肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市環保局為了市容整潔衛生，2020年成立「溝渠隊」，以機械清溝取代人力、建置GIS側溝地圖、專人巡清，有效清淤排除障礙。同年成立勞安室，訂定職業安全衛生等各項計畫以維護同仁權益與安全。2021年高速廚餘發酵廠啟用，有效提升廚餘堆肥產能。又新設「直屬隊」，專責推動廚餘堆肥、管理流動公廁等。

在區隊管理上秉持「好穿、好行、好洗、好住、好安全」等五好主軸，編列預算補助區隊改善浴廁、翻新區隊辦公室等環境。種種關懷、貼心作為，清潔隊員點滴在心。

麻豆區隊做好本身環境維護職責外，還花心力做綠美化，以腐植土復育掩埋場並設圍籬植栽綠化、廁所內外綠化彩繪。更令人眼精一亮的是在掩埋場及辦公室上方設太陽能板，既發電又減碳排，環保一級棒。運用焚化再生粒料建造資源回收貯存場，各類回收物均有各自的貯存格，環境井然有序。

▲環保署2021年辦理「清潔隊環保設施及作業環境評比」，台南市環保局榮獲「優等」獎肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，麻豆區隊每日勤前教育、每周教育訓練，定期交通宣導、消防演練等，甚至還辦理戒菸、戒檳榔、AED訓練等。種種作為都看見區隊經營的用心與付出。

環保局長謝世傑指出，清潔隊員的工作從一般廢棄物、資源回收物、廚餘、巨大廢棄物清運處理、道路清掃、清溝等樣樣包。隊員們站在維護環境的第一線，是市容整潔的無名英雄。未來將持爭取經費改善同仁的工作環境與裝備，激勵士氣，為市容環境做更好的服務。

►馬卡龍色的鍋子7件組才949元！

ET快訊
鳳梨友女兒昏迷前照片曝！　「整個臉都腫了」
全台最強運號碼！　加碼券4週全中「爽拿3000」
初雪可能時間曝！下周「暴跌10度↑」　這2天最冷探12°C
父母、弟全聲押！　蛇蠍酒店妹「一家背景」曝
男友幫還債窮到啃吐司　她卻「躺別人身下」綠爆他
10F墜下「狂尖叫」慘亡　嘉義女身分曝光
基本工資調漲配套拍板！　9、10月營收年減二成可補貼
小三狂啪人夫14次！　完事跩嗆正宮：他吃我下面
快訊／屏東88人錯打AZ　8民眾掛急診「病況曝」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

黃偉哲積極打造校園共融遊戲場　復興國小首座天文遊戲場啟用

左轉車忘這事　騎士斷腿她自責

搶救國姓山區130戶「氣候難民」　長年靠野溪「被斷水」解方出爐

環保署首次對清潔隊環保設施及作業環境評比　台南市獲雙重肯定

屏東文學館「生鮮文學超市」來了　讓文字走進日常

金門洪通！工友退休轉身揮畫　庭院圍牆秒繽紛

快訊／彰化市大智路深夜大火！烈燄衝天消防隊全力灌救中

彰化肉包明撐不住了！每顆漲5元「30→35」　店員無奈曝原因

疫情+營建原物料上漲　海洋大學觀音校區工程發包三次仍流標

下個護國神山　桃市府見證AI智慧醫療計畫三方合作

理科太太心死離婚！夫妻同框照悄撤下　「心疼現況曝」經紀人發聲：她很辛苦

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

「才不是黑輪」苗栗版熱狗長這樣　在地人一秒分辨！這樣叫30年了

理科太太協議離婚！同框照悄撤下　曾為愛停更...分居1年她心死求離

廠商直播脫口「台灣」楊冪機靈救場　喊「謝謝中國台灣」陸網讚爆

黃子韜怒轟「演藝圈陪酒潛規則」　不讓員工賣身..「管哪個領導來」：滾！

騎上人行道被提醒「不滿口氣差」 他嗆對方：欠揍？下秒越退越遠

大白鵝搖頭晃腦逛苗栗大街！ 「警匪追逐」一張塑膠椅制伏

未用兒童剪刀...女童手伸碗遭誤剪　父母控保母粗心！心疼手指有缺損

黃偉哲積極打造校園共融遊戲場　復興國小首座天文遊戲場啟用

左轉車忘這事　騎士斷腿她自責

搶救國姓山區130戶「氣候難民」　長年靠野溪「被斷水」解方出爐

環保署首次對清潔隊環保設施及作業環境評比　台南市獲雙重肯定

屏東文學館「生鮮文學超市」來了　讓文字走進日常

金門洪通！工友退休轉身揮畫　庭院圍牆秒繽紛

快訊／彰化市大智路深夜大火！烈燄衝天消防隊全力灌救中

彰化肉包明撐不住了！每顆漲5元「30→35」　店員無奈曝原因

疫情+營建原物料上漲　海洋大學觀音校區工程發包三次仍流標

下個護國神山　桃市府見證AI智慧醫療計畫三方合作

疫苗施打進度再加速　蘇貞昌：盼12月中第二劑覆蓋率達6成

林靜儀昔出訪美國拚到「歪腰」　李俊俋揭願意征戰補選關鍵原因

全國運拿兩金！臺中電競嘉年華緊接登場　盧秀燕：打造電競酷城市

美5～11歲童打BNT！台灣跟進？前台大醫曝「心肌炎追蹤」給答案

驚悚畫面曝！公車轉彎YouBike捲底盤　視覺死角闖禍單車男斷腿

2021富比士中國內地富豪榜揭曉　鍾睒睒擠下馬雲首度登頂

反萊豬公投阻礙台加入國際組織？　蔡壁如轟：執政黨思覺失調

《天堂W》伺服器還是爆…開服首日排隊潮湧現　紅變課長瘋狂出爐

真有這種病！一碰就喊痛疲累沒精神 　小心「公主病」上身

虎斑犬突衝出…女騎士來不及閃噴飛亡！飼主冷喊：自己騎夭壽走

隨時準備接生！飼主被踏踏踩醒　睜眼見母貓已在餵奶：我生完囉

地方熱門新聞

蛇蠍女貌如大學生！高收入曝光　

台中43間餐廳同一地址　外送員爆料「拖餐又抽菸」

即／彰化市大智路深夜大火！警消灌救中

彰化肉包明撐不住了！每顆30→35

台南西港大橋溺水案搜救3小時未果

COVID-19公費疫苗13期開放預約

桃園花彩節　11/6起平鎮、大溪區接力綻放

外送員遭6警撲倒　警局前暴走原因曝

屏東林區徵「森林護管員」5名　月薪最高4萬5

「冠軍哥」現身！世界的一流人才

左轉車忘這事　騎士斷腿她自責

散文才女攻讀成大中文博士

海大觀音校區工程　發包三次仍流標

國姓山區130戶「氣候難民」被斷水　解方出爐

更多熱門

相關新聞

即／台南公寓火舌衝天　3人受困警消破門搶命

即／台南公寓火舌衝天　3人受困警消破門搶命

台南市南區新建路29巷內公寓住宅4日上午8時47分許發生火警，台南市消防局出動大批消防人車前往搶救，消防人員發現3樓陽台冒出火舌濃煙，馬上進行射水搶救，另有3民眾受困，消防人員派員進入火場破門搶救受困民眾脫險，在消防人員全力搶救下，火勢約30分鐘撲滅，目前起火原因及財物損失由消防局調查中。

台南西港大橋溺水案搜救3小時未果

台南西港大橋溺水案搜救3小時未果

即／台南西港大橋傳溺水　警消搜救中

即／台南西港大橋傳溺水　警消搜救中

台南奇美博物館劃設空品維護區

台南奇美博物館劃設空品維護區

請給台南鄉親「癌之愛大樓」

請給台南鄉親「癌之愛大樓」

關鍵字：

環保署清潔隊評比台南

讀者迴響

熱門新聞

快訊／嘉義女「尖叫1秒」10樓墜地！目擊者嚇傻狂飆髒話

獨／鄧佳華驚人宣告！連千毅怒飆

外送員急著關電梯　婦被夾住拖行慘死

直逼冷氣團　2段式凍台探12°C冷6天

客廳突飄臭味！休假老公回一句　她喊「快去拜拜」

木曜女神「無故爽約通告」挨轟！　直播找不到人

下體痛爆！醫驚見「膀胱以下一片空白」　他羞喊：想討好女友

最後一波你中獎了嗎？動滋券幸運號出爐

女星片場疑中邪失蹤「成10大懸案」！消失14年近況曝

聖結石辦「特殊簽證」搬離台灣！旅居捷克原因曝光

理科太太離婚內幕曝！分居1年「老公無情行徑」全揭

《第一爐香》票房慘　導演：早知道就換角

她打2劑BNT「下體狂噴血」！5天後暴斃

理科先生親揭「不回台2原因」！

睡不好？晚餐「吃這6種食物」好眠到天亮

更多

最夯影音

更多
理科太太心死離婚！夫妻同框照悄撤下　「心疼現況曝」經紀人發聲：她很辛苦

理科太太心死離婚！夫妻同框照悄撤下　「心疼現況曝」經紀人發聲：她很辛苦
外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

「才不是黑輪」苗栗版熱狗長這樣　在地人一秒分辨！這樣叫30年了

「才不是黑輪」苗栗版熱狗長這樣　在地人一秒分辨！這樣叫30年了

理科太太協議離婚！同框照悄撤下　曾為愛停更...分居1年她心死求離

理科太太協議離婚！同框照悄撤下　曾為愛停更...分居1年她心死求離

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面