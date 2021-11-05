「基捷案何必鬼扯」 柯文哲2問蔡英文　手手又不小心比中指

記者蘇晏男／台北報導

基隆輕軌升級基隆捷運導致台北市長柯文哲多次與基隆市長林右昌隔空互噴口水。柯文哲5日再嗆，現階段技術無法讓基隆到八堵段同時用台鐵及捷運解決，何必鬼扯老半天；他也向總統蔡英文拋出2問題，一、基隆輕軌為何憑空消失？二、基隆捷運何時開工？有趣的是，當柯文哲總結問題時，慣性用手指比數字，卻又不小心比出了「中指」。

柯文哲5日上午在台北市熊好券線上公開抽籤記者會上，被問到，你昨說林右昌沒有勇氣跟基隆人講基隆只能台鐵、捷運二擇一，但交通部長王國材則回應說沒有印象，你覺得他是忘記了，還是害怕想起來？

柯文哲表示，這是口水戰，其實八堵到基隆路檔限定了，裡面要同時擺4條軌道技術上相當困難，若要堆疊，在施工當中那段也沒辦法使用，有多長時間這段不能使用？這都是問題。

「有些題目很難解決。」柯文哲說，基隆河谷交通整合計畫，其實在交通部運輸研究所裡資料很多，包括台鐵優化、基隆捷運、北宜直鐵、汐止民生線延伸等，有各種方法；這是科學題目，只是當時他們講太快，基隆到八堵是無解題目，不能用台鐵或捷運兩個都做解決，現階段技術上不可能，跟老百姓講清楚就好，不要害怕他們不高興，何必鬼扯老半天。

接著，柯文哲態度一轉向中央拋出兩個問題。他指出，2017年3月，蔡英文在基隆宣布前瞻計畫第一砲即基隆輕軌，結果4年半後完全不見，要問的是，一個80億元國家型計劃，由總統宣布，當年是怎麼經過國發會、交通部審核而形成國家政策？他批評，走這程序出來的，會在4年半後憑空消失嗎，這才是國家的危機，大家都隨便說說，

對於基隆輕軌變成基隆捷運，柯文哲表示，「我這次為什麼這麼火大？路線要改我沒有意見，早一點講就好。」現在全部改掉，環評、都審、土地徵收、可行性評估等，在幾年？「第二個問題是，講老半天，基隆輕軌（應指基隆捷運）何時開工？」政治的核心是執行力，不要講老半天，都講假的。

而當柯文哲總結兩個問題時，又慣性的用手指比數字，但有趣的是，又不小心比出了「中指」。

媒體追問，不管社宅還是基捷問題，林右昌今早又批柯文哲不跟其他縣市合作。柯文哲回應，合作是要合理，講出來合理的都會合作，國家政治不能太假，剛兩個問題，叫蔡英文來回答啊，「當年妳信誓旦旦耶。」為什麼白綠分手就是這樣，前瞻計畫都假的；第二句話，妳什麼時候開工？路線都重來怎麼開工？

▼柯文哲慣性比數字卻比出中指。（圖／翻攝自ETtoday直播）