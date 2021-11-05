0元清空購物車、一人獨享111.1萬紅利金　11大電商雙11強檔促銷一次看

▲東森購物網「雙11嗨Fun購好玩」活動主打好玩遊戲獎不完！（圖／東森購物網提供）

記者洪菱鞠／台北報導

今年在數位五倍券助陣下，電商提前引爆雙11早鳥買氣，從10月下旬就有一波波暖身活動陸續開跑，而現在距離11/11剩不到一個禮拜，各家網購業者更是火力全開迎戰，紛紛釋出更多強檔促銷與回饋優惠，讓消費者天天進站搶便宜囤貨，以下就整理11大平台包括預熱期間、雙11整個檔期的活動重點，提供給網購族參考。

●東森購物網

雙11暖身專區主打11元、111元、1111元好物限搶，以及大牌夯品天天開搶、刷卡最高15%回饋，同時推「拼出百萬大獎」活動，消費滿額、邀請新朋友加入會員或累積折抵500枚東森幣，集滿拼圖可抽萬元好禮，最大獎有DYSON無線吸塵器、iPhone 13等。全站滿額贈活動，消費滿2,021元送折價券$111，使用APP消費最高可得$2,222。

首推「全民瘋組團」活動，組隊成團最高享11%回饋，幸運獎每人可獲得價值11,111元禮物卡，另凡於東森購物全通路消費任一件商品，可用11枚東森幣下注拚iPhone13 256GB。東森電視購物則有超狂「開倉」，11/1～11/12每晚8點直播節目，購物專家將出外景直擊東森購物各家廠商倉庫，現場看到什麼賣什麼、數量現場直接喊。

●momo購物網

暖身慶首波推3C、家電、美妝、家居、日用婦幼、流行時尚、健康樂活、美食「八大品類日」，天天精選商品限時優惠，不限金額下單再抽PS5，其他好康活動包括：每日指定時段狂撒百萬紅包、每天簽到賺111 momo幣、組隊賺最高3.5%回饋、11/11當天消費抽訂單免費清空購物車、32大銀行最高回饋22%、1元加購PORTER獨家商品、11萬份好禮滿額送。這次最狂豪禮是祭出111.1萬紅利金，11/11當天全通路不限金額下單，免登記就能參加，將抽出一人獨享。

▲搶攻五倍券與雙11商機，PChome網路家庭今年再度啟動「ONE PChome」集團作戰模式。（圖／PChome網路家庭提供）

●PChome 24h購物

「特殺11專區」天天最低1折起，多款111元、1,111元、11,111元明星商品下殺優惠，並加碼祭出「滿額抽」、「登記抽」、「清空購物車」等多重好康，刷花旗PChome Prime聯名卡限時最高回饋34%，千大品牌最高34%回饋、10大行動支付最高回饋30%、Pi 拍錢包綁定Pi卡筆筆5%回饋無上限。

●露天拍賣

即日起至11/26，限時狂撒優惠折扣碼、人人享13張免運券、11/8～11/12每日整點特殺上百件商品2折起，搭配全新「露幣」點數限定賣家購物享2%回饋，下單再抽PS5、iPhone 13、Switch、AirPods等，使用Pi拍錢包付款最高回饋20%。此外，露天海外代購美國eBay及韓國Gmarket在11/10祭出VVIP封館慶最高折1萬。

●PChome商店街

即日起至11/30，每人免費領5萬元消費券，天天簽到有機會拿111次免運券，購物立享11元起加購和牛燒肉片及正版迪士尼系列等商品，除了有三創商圈名店及各地美食特產輕鬆買，會員還可獨享大國藥妝日幣1,500折價券。Pi拍錢包付款筆筆最高4%回饋，11/15前再加碼單筆滿1,111元贈111 P幣，抽限量100名。

▲蝦皮購物「11.11最強購物節」祭出商城8折券、每人11張0元免運券、千萬新家1元起標，看好雙11檔期業績飆升10倍。

●蝦皮購物

雙11活動期間，每人皆有全站0元免運券11張，再推出商城88折券自動歸戶，11/11全天可使用，最高折5,000元，即日起也開放預領8折券，可在11/11凌晨0至2點使用，最高現折2,000元；熱門商品祭出品牌接力殺11元起，此次更攜手海悅國際，11/9～11/11每日一間千萬新家00:00開始1元起標，每次競標最低出價為1,111元，成功得標者，再送110萬圓夢購屋金與家電1.1折券。

●Yahoo奇摩購物

11/7前暖慶活動祭出7大優惠好康，包含「狂撒破億折價券、全站瘋降3折起、最高40%回饋」、「消費滿額天天送1,111」、「全新Yahoo聯名卡29%高回饋」、「超贈點30倍送」、「天天免運」、「無卡分期最高送11,111」，加碼推出「天天抽萬元美食住宿」，玩App遊戲即有機會入住瑞穗天合國際觀光酒店、文華東方酒店、老爺溫泉酒店等五星級萬元豪華飯店。

●博客來

主打3C家電、美食保健、日用寵物等熱門品類，上萬種商品1折起，雙11前搶先領用12大品類折扣券，現省超過3,600元；活動期間每日上午11:00限量推出11元、111元起秒殺夯品，全館消費不限金額，可以1折起加購精選商品；11/6前，攜手APPLE、薇姿、理膚寶水、AVEDA等大品牌天天品牌、品類日享31%回饋起。

首度推出「三五揪團賺」活動，11/10前參加，11/11、11/12連兩日團隊累計消費滿萬元，每人送100 E-Coupon，團主再加送100E-Coupon。全館單筆消費滿千抽「台北時代寓所住宿券」、累計滿萬再送「千元E-Coupon」。雙11連續兩天還有1元達美樂Pizza券限時限量搶購。

●遠傳friDay購物

全站下殺1.1折起，11/15前下單滿額並登記，抽一年份全家中杯熱美式咖啡、倍潔雅衛生紙、10%遠傳幣回饋，消費滿1,111元可抽整筆訂單免費，11/10前天天抽出1名；今年也首推「揪團一起賺」，只要組隊成功，就送隊長及隊友雙11折價券55元和111元各1張，11/11當天團隊累積消費達門檻，最高回饋3%，僅限量開放100組報名。

雙11當天加碼全站消費送10%遠傳幣，回饋上限500遠傳幣，消費滿5,000元再抽iPhone 13、Apple 2021 iMac M1 24吋、PS5、Switch OLED等大獎。

▲樂天市場雙11購物節天天整點下殺1折起、12大牌破盤5折起。（圖／樂天市場提供）

●樂天市場

11/1～11/12天天百大品牌最低1折起、12大品牌每日整點輪番祭出5折起限時搶購，還有優惠券可天天領，活動期間搭配使用，最高可省下超過9,000元，消費滿499元再享超商取貨或宅配到家免運費，而首波推出刷樂天信用卡賺11%回饋之外，指定店家購物滿額2,000元享點數10%回饋。

●生活市集

活動至11/12前，天天主打2項破盤超值爆品、精選好物下殺1折起，並主打生活幣加碼與銀行回饋最高達33%，等同特價再享近7折優惠，其中購買iPhone 13指定系列，登記就送$2,000生活幣；另舉辦超過30場APP限定「天降紅包雨」活動，最高可搶$1,111購物金。同時攜手旅遊網站AsiaYo，消費就抽豪華露營大獎，並提供500元限量訂房金。