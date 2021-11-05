快訊／第十三輪「AZ第一劑加開」中午截止　陳時中下午2時說明

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（11/5）日為因應COVID-19疫情，下午2時由陳時中指揮官說明疫情及防疫作為等事宜，指揮中心宣布第13輪疫苗加開AZ第一劑，對象為10/26前登記AZ的18~49歲民眾，預約登記至今（5）日中午12時止，下午有望說明預約人數。另外，第十三輪疫苗也於今日開打，下午第十三輪施打狀況也有望一併說明。

中央流行疫情指揮中心表示，為利疫苗資源有效利用，第13期增加開放「10月26日前意願登記AZ疫苗之49歲至18歲民眾」，預約接種第一劑AZ疫苗，人數預估約27.6萬人。預約時程於11/4下午4時至11/5中午12時止；施打時間從11/6至11/12，惟施打期間各縣市可預約接種名額不等，請及早預約。

指揮中心說明，僅開放上述增加開放對象進行預約，符合資格者即可上平台預約。另外，第13期的原預約資格對象，總計約126.8萬人完成預約，將於11/5至11/12施打。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心強調，本次增加開放對象，如無選擇到適合場次及時間，將持續規劃透過預約平台或至合約醫療院所預約方式提供民眾接種。另外，除了增開13期預約對象外，意願登記部分將於11/4下午2時起至11/5下午2時止，開放進行意願登記或修改。