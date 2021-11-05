大陸今日本土新增「68+22」涉及12省　河北辛集市限制機動車上路

▲河北疫情嚴峻。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸衛健委5日通報，新增本土確診68例和22例無症狀，涉及12個省份。此外，為進一步加強疫情防控工作，減少因人口流動帶來的疫情傳播風險，有效切斷傳染途徑，河北省辛集市疫情防控總指揮部決定自2021年11月5日6時起，啟動疫情防控期間車輛管控措施。

通報顯示，新增確診病例78例，其中境外輸入病例10例（上海3例，廣西3例，天津1例，遼寧1例，廣東1例，雲南1例），含1例由無症狀感染者轉為確診病例（在廣西）。

本土病例68例（黑龍江28例，均在黑河市；河北10例，其中石家莊市9例，辛集市1例；遼寧8例，均在大連市；河南5例，均在鄭州市；甘肅5例，其中蘭州市4例、天水市1例；寧夏4例，均在銀川市；內蒙古2例，均在阿拉善盟；江西2例，均在上饒市；四川2例，均在成都市；貴州1例，在遵義市；雲南1例，在德宏傣族景頗族自治州），含4例由無症狀感染者轉為確診病例（均在河南）。無新增死亡病例。新增疑似病例1例，為境外輸入病例（在上海）。

新增無症狀感染者42例，其中境外輸入20例，本土22例（河南9例，均在鄭州市；遼寧8例，均在大連市；江西3例，均在上饒市；重慶2例，其中沙坪壩區1例、渝北區1例）；當日轉為確診病例5例（境外輸入1例）；當日解除醫學觀察17例（境外輸入14例）；尚在醫學觀察的無症狀感染者426例（境外輸入348例）。

11月4日，河北省辛集市印發《關於疫情防控期間車輛管控的通告》（以下簡稱《通告》）。通報顯示，自2021年11月5日6時起，辛集市全域範圍內限制除以下車輛以外的所有機動車（包括老年代步車）上路行駛。

1、軍車、警車、救護、消防、搶險救援、環衛保潔等特種車輛。

2、承擔標本送檢、醫療急救、防疫物資及人員運送、指揮調度、疫情工作督導等疫情防控工作任務的車輛。

3、運送待產孕婦、重病就醫人員等緊急情形的車輛，經路面現場執勤人員依照辛集市應對新冠肺炎疫情工作領導小組辦公室要求進行確認，符合條件允許通行。