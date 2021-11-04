健檢是幌子！醫院與旅行社掛勾　陸客來台賣淫、探親浮報費用

▲北市某醫院與旅行社合謀，以健檢名義包庇大陸女子來台從事不法行為。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者黃哲民、黃宥寧／台北報導

北市一家醫療體系與旅行社合作，從2016年起到2019年間，為了讓大陸人民來台健檢，不實浮報健檢費用，台北地檢署今指揮調查局台南市調處、移民署台南市專勤隊，共同偵辦搜索涉案醫院及旅行社等4處，同時約談旅行社徐姓負責人及醫院沈姓女員工到案共5人，全案朝違反《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》、偽造文書罪偵辦。

檢調查出，從2016年開始到2019年間，沈女任職的醫院，累計開出1萬多張醫療收據給旅行社，提供給申請來台進行醫美健檢的中國籍旅客，但是這些人並不是全部都是來台做健檢，1萬多張醫療收據更有不少人達不到1萬5000元也就是非醫學中心健檢低消來台健檢門檻，甚至根本沒有進行實質上的醫美健檢，卻浮報健檢金額。

對此，根據大陸地區人民進入台灣地區從事健康檢查、美容醫學，醫學中心醫療收據不得低於2萬元、非醫學中心則不得低於1萬5000元，而這些大陸人民以健檢名義來台，極有可能從事賣淫、探親、旅遊等事實，全案朝違反《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》及《刑法》行使業務上登載不實文書罪方向偵辦。