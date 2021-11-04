衰運今天結束！3生肖11月財運大翻身　屬虎有望抱得美人歸

▲3生肖將在11月迎來財運。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者楊庭蒝／綜合報導

隨著時序邁入11月份，也代表著2021年也即將進入尾聲，根據搜狐星座網「生肖星座運勢命理玄學」專欄指出，有3個生肖從明（5）日開始財運由衰轉旺，將迎來人生財運的小高峰。

生肖屬豬：

[廣告]請繼續往下閱讀...

屬豬的朋友運氣向來不錯，只是很多時候，甘於平凡，不樂意出頭爭功，才會位於人後。11月5日-11月10日，好運一到，屬豬人再怎麼想低調，也藏不住這份好運，流月「財祿」的入局，讓屬豬人的事業得到高升，不僅有伯樂上司，還能得上司鼎力相助，升職加薪肯定有屬豬人的份。而且年尾的分紅，更是大大的好，可把屬豬人樂開了花！

生肖屬兔：

11月5日-11月10日，屬兔人有「子水迎亥，財帛速來」財運會迎來較大幅度的增長，屬兔人的命宮將有流月「天貴」、「天越」雙吉星的駕臨，自然會有喜鵲登門報喜，嘰嘰喳喳地向屬兔人告知好運的到來。職場上有貴人相助，速得領導的抬愛，升職加薪，地位蹭蹭往上竄。正財亨通，橫財自然也少不了，加薪攢的錢，搞點小投資，可能會有意想不到的收穫！

生肖屬虎：

屬虎人雖然能力強，但早年因為才華太過出色，容易遭小人妒忌，於是在低調的努力了多年之後，總算苦盡甘來，迎來人生小波財運。11月5日-11月10日，福德宮有「天德」照應，財帛宮又得「祿存」駕臨，屬虎人的事業發生天翻地覆的變化，能力被伯樂相中，加上貴人相助，他們註定出人頭地，財運由衰轉旺，成功由窮變富，月入十萬元不在話下。更別提爆紅的桃花，只要看對眼，指不定明年就能娶佳人進門，收穫一份一生只愛一人的樂維斯式愛情！

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘