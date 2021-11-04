父母、弟被聲押！鄰居曝蛇蠍酒店妹「一家背景」：常吵到叫警察

▲彰化30歲林姓酒店妹涉嫌殺害張男。（圖／翻攝自爆料公社）

記者唐詠絮、戴若涵／彰化報導

彰化縣埔鹽鄉東螺溪驚見水流屍！死者為台北市一名張姓男子，被發現時屍體不僅被袋子包裹住，甚至還遭「蒙眼綁手」，綁有40公斤重的石塊沉屍。檢警循線查出，林姓酒店女涉嫌重大，2日晚間聲押獲准，林女的父母、弟弟疑似涉案，也全都遭到聲押。林女親戚透露，林女母親個性強悍，曾阻止丈夫送公公最後一程。

警方調查，10月29日有民眾在埔鹽地區東螺溪畔發現一具水流屍，被發現時遺體已經腐爛難辨，經採集死者指紋與特徵比對，與失蹤的張男特徵符合。經深入調查發現，林女涉有重嫌，全案由彰化警方與台中市刑大共同偵辦，在確認林女涉嫌重大後，已報請檢察官核發拘票，並於2日晚間拘捕林女到案。

▲張男被發現時已成為一具冰冷遺體。（圖／記者唐詠絮翻攝）

據了解，在酒店上班的30歲林女2020年間與離婚的張男結識，雙方隨即展開一段相差20歲的父女戀，交往期間張男不僅大手筆以每個月10萬元以上的金額包養林女，甚至還買了一台BMW給林女開，2人曾同居於台北市中山區一處精華地段的社區。

張男10月間向友人透露，要陪林女回彰化鹿港老家，之後卻消失無蹤，但帳戶裡頭的錢卻一直被提領；林女到案後對案情避重就輕，只坦承與張男同遊海邊時發生口角，同行友人挺身而出，將張男殺死棄屍，其餘不願多說。檢警訊後將林女依殺人罪聲押獲准，再將其父母、弟弟聲押，目前羈押庭仍在召開中。

▲林女家人全遭聲押。（圖／記者游瓊華翻攝）

林女的鄰居透露，林父一家人住在福興鄉租大伯的家居住，從事油漆工作，林母個性強勢、很恰，與林父經常發生口角，還吵到叫警察到場，林小弟個性溫和，在學校讀書時功課也很好；另外，據林家親戚表示，林母個性強悍，就連祖父告別式，也不准林父前往送最後一程。