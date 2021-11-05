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秋冬不胖反瘦的關鍵！　營養師：日夜兼顧靠這兩顆最有效

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【企劃特輯】

天氣逐漸轉涼，許多人進入秋冬之後，不知不覺的就變胖了。根據國外研究統計，秋冬變胖的速度是平常的3~5倍，因為炎熱的夏天容易讓人沒有食慾，而到了秋冬這些腸胃不適的狀況逐漸恢復正常，加上天氣冷會促進胃酸分泌，因此食慾開始大增；天氣冷時總是會特別想吃高熱量食物，尤其火鍋、麻油雞、薑母鴨樣樣都不能少，這是人類和動物的自然本能，寒冷天氣就是要囤積熱量來抵禦寒冬；天氣冷也會讓人懶得動，活動力降低，新陳代謝就會變差，又加上吃進許多熱量，整個冬天下 來不知不覺就胖了5~6公斤，但八點檔女神葉家妤坦言：秋冬來了也不用擔心會變胖，因為我有很棒的瘦身法寶！

「黃金歲月」八點檔女神回歸 越演越瘦、鏟肉10公斤

葉家妤長達七年沒拍戲，婚後專心當家庭主婦，但長時間在家當主婦的結果就是體重爆增、身材走樣，確定接演民視八點檔大戲「黃金歲月」時，儘管已經在開拍前就已展開瘦身大作戰，但在開拍前還是先被媒體拍到飄出濃濃嬸味的暴肥肚腩照，讓她信心嚴重受打擊，誓言要恢復以前的身材；在「黃金歲月」首播的前幾集，仍然有網友在網上留言，說她的臉蛋有點腫，但葉家妤並未失去鬥志，反而更努力的繼續她的瘦身作戰，隨著劇情發展，葉家妤在鏡頭上越來越輕瘦，不少觀眾好奇葉家妤怎麼瘦這麼快，跟先前簡直根本判若兩人，好奇的問她減重的方法，讓葉家妤鬆了一口氣，也洗刷之前大肚婆的印象。

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▲隨著劇情發展，葉家妤在鏡頭上越來越輕瘦，洗刷之前大肚婆的印象。【日夜塑崩 官網入門優惠組】

江宏恩推薦瘦身好物「日夜塑崩」 無副作用也不復胖

講到瘦身的方法，葉家妤開心的表示，全都是靠江宏恩的提點和幫忙；因為之前自己減重卡關，正煩惱該怎麼辦時，還好宏恩大哥他無私的分享這「日夜塑崩」，讓他一年甩去20公斤的方法，宏恩大哥也重現年輕時的完美體態。原本我很擔心會有副作用或是可能很快就復胖，但到現在真的都沒有這些狀況發生，葉家妤感謝地說：宏恩大哥真的是推薦了一個很棒的產品給我。

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▲葉家妤在江宏恩的介紹下開始食用「日夜塑崩」，效果好到連自己都不敢置信。【momo購物網 限時優惠囤貨組】

「日夜兼顧」阻斷吸收代謝不間斷 是最有效且不易復胖的專業級減重法則

專業營養師表示：「真正有效的減重是需要日夜配合的，白天人體的吸收會增加新的脂肪囤積，而且僅能代謝當日吸收的熱量，如果能日間阻斷熱量、油脂、糖分的吸收，就能不繼續增加體內囤積的脂肪；夜間因人體機制的關係，此時的代謝循環會維持在最低範圍，提供能量的是深層的頑固囤積，但如果能讓循環代謝維持跟白天一樣，甚至更高，就能真正燃燒到深層的頑固囤積。」

而日夜塑崩的原理正是『日夜循環』白天燃燒脂肪、夜間時提升代謝！《日塑崩》利用376種專利纖維，阻斷日間熱量、油脂、糖分的吸收，不會有新的脂肪增加；而睡前食用的《夜塑崩》，有助於入眠以及添加「辣木葉」，拉高代謝率，在夜間燃燒頑固囤積；透過日夜循環，讓體重控管更有效率，也是目前唯一一年能賣破五十萬組的代謝輔助產品。

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日夜兼顧才能真正達到有效減重！
江宏恩、葉家妤合力推薦『塑崩日夜奇蹟』速甩法寶這裡買！
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●客服專線：0800-200-173、0800-520-367

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https://youtu.be/HvdriWuL80w

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