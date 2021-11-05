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趙小僑曝私藏囤貨清單　今起至雙11折扣都超深還不怕貨運打結　網：看到賺到

▲▼ 趙小僑曝私藏囤貨清單　今起至雙11折扣都超深還不怕貨運打結　網：看到賺到 。（圖／品牌提供）

▲女星趙小僑在臉書上公開自己的家用品必囤品項「風倍清」。（左圖／品牌提供、右圖／翻攝自facebook「趙小僑 官方粉絲專頁」，下同）

消費中心／綜合報導

一年一度最低價的雙11來了！趁各品牌優惠盡出之際，許多民眾準備趁雙11買好買滿。面對眼花撩亂的年度優惠，許多人都想知道，到底什麼最好用、最划算?! 女星趙小僑日前就在臉書分享自己的雙11購物清單，其中她回購無數次的「風倍清」燒到眾多網友。網友們紛紛留言大讚「之前去日本，看到高級飯店或餐廳都有放這牌子」、「不能去日本，先在台灣爆買一波」；還有購物達人教戰，momo都會提前開跑，雙11前幾天就陸續推破盤價，「千萬不要等到雙11當天才出手，以免缺貨買不到」、「而且到雙11才訂，累積下來的貨運量不知道什麼時候才能出貨。」趙小僑大推的「風倍清浴廁用抗菌消臭防臭劑」和「風倍清織物除菌消臭噴霧」，momo購物今年也提前拉長戰線，從今天起到雙11天天都有優惠活動，小僑推薦的商品刷momo卡還有最高10%的MO幣回饋，還有滿999折100、滿1299折150的多重折扣，讓網友大呼「看到賺到」！https://lihi1.com/q6GnF

雙11期間消費者除了事前上網爬文找好康，也很想知道其他人都買了什麼。女星趙小僑就在臉書上公開自己在疫情期間意外發現的愛牌「風倍清」。趙小僑笑稱，疫情開始之後自己就變成了『噴噴族』，很怕隨時會沾上病毒和細菌。加上他們家是開放式廚房又常開伙，每次煮完飯那種油煙氣味都很頭痛！身兼「細菌潔癖」跟『氣味潔癖」的她，找盡各種方法後才發現臭味細菌都躲在布裡面，原來1罐「風倍清除菌消臭噴霧」就能搞定。現在momo購物網竟然限時下殺對折，5入一組只要$499起，1瓶不到100元！讓網友直呼：「小僑這麼推一定要囤好囤滿！」

▲▼風倍清,雙11,趙小僑。（圖／翻攝自趙小僑facebook）

▲堪稱日本國民神器的風倍清CP值超高，布織品皆可一噴除菌清新。

常去日本的人對「風倍清織物除菌消臭噴霧」肯定不陌生，產品說明指出，簡單一噴99.9%除菌加24小時抗菌超安心，源自玉米而來的消臭成分，從根源強力去味讓消費者超有感。趙小僑表示：「我非常喜歡它的織物除菌消臭噴霧，東西噴過就像洗過一樣清新，各種難清洗或不常洗的布製品也都可以噴！」日本熱銷No. 1的風倍清織物除菌消臭噴霧可使用於各種織物，共有「高效除菌」、「綠茶清香」、「寶寶無香」、「無香酒精+」等四款味道，另外還有100%天然植萃香氛系列可以選擇，接下來冬天常穿厚外套、圍巾、或更常吃火鍋，讓身上沾染到氣味，現在趁低價入手完美是最佳時機！

▲▼風倍清,雙11,趙小僑。（圖／翻攝自趙小僑facebook）

▲「風倍清浴廁用抗菌防臭劑」一壓就享45天清新，不用再刷馬桶超方便。

除此之外，momo雙11期間下殺66折的「風倍清浴廁用抗菌防臭劑」也是趙小僑的必買品項，1組6顆只要$799、一天不到3塊錢。趙小僑就分享，身在「男子宿舍」，家裡最容易有奇怪味道的地方還有廁所！她曾經嘗試過很多芳香劑，才發現原來用錯方法，因為廁所異味分子和細菌除了在馬桶，還會藏在毛巾、地墊、浴簾各種想不到的角落。放芳香劑經常只會讓香臭混雜、氣味更加怪異，「直到我用了風倍清才真正解決問題！」超真誠的分享也讓粉絲們在貼文底下留言+1：「不早點介紹，找這種東西好久了，等等忙完馬上來買」、「這超好用」。風倍清浴廁用抗菌消臭防臭劑主打「日本滲透防護科技」，清新氣流持久且覆蓋率廣，並強調「整間廁所會吸附臭味的地方都能防護，達到24小時抗菌又防臭的持續45天清新效果」，一壓即用超簡單，共有「薄荷綠香」、「清爽皂香」、「山谷微香」三種氣味，讓你的浴廁每天都像剛刷過一樣！

►姊噴的不是香水，是巴黎的浪漫空氣

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