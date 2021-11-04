一周內斷崖式下墜12度！「暖熱→濕涼→濕冷→乾冷」轉換時程出爐

▲下周冷空氣襲台，氣溫將急速下降。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

明日天氣暖熱，西半部高溫上看30度，周末兩日鋒面通過加上東北風增強，降雨機率增轉濕涼，下周受到大陸冷氣團影響，周一、二濕冷，周三後乾冷，其中周三晚上到周四清晨最冷，未來一周溫度變化大，高溫足足相差12度，最冷早晚低溫則只剩下12度。

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，下周冷空氣達到冷氣團門檻機率已達65％，也就是台北低溫12到14度，若順利達標，將是40年來最早一次冷氣團，通常首波冷氣團襲台時間落在12月上旬，這次有可能提早一個月，務必多加留意保暖。

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▲下周冷空氣若達到冷氣團標準，將是40年來最早襲台的冷氣團。（圖／臉書台灣颱風論壇｜天氣特急）

氣象局預報員李孟軒表示，今日東北風減弱，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部雨勢，華南雲雨區東移影響，北台灣也有降雨，午後則是中南部山區有雨。明日氣溫回升更明顯，是未來一周氣溫最高的一天，西半部29到30度，東半部27到29度，東半部、午後西半部山區有零星降雨，早晚低溫約21到23度。

周六鋒面通過、周日一小股東北風增強，北部、東半部有局部短暫陣雨，中部有時有零星降雨，午後南部山區零星飄雨，這一波鋒面結構鬆散，降雨量值不大，周末還不會有明顯降溫，迎風面的北部、東北部高溫僅略降1到2度，較為濕涼。

▲明日天氣最熱，下周氣溫急速降低。（圖／氣象局）

下周一開始受到東北季風或大陸冷氣團影響，各地氣溫急劇下降，白天高溫約17到18度，北部、東北部低溫15到16度，其他地區17到20度，周一、二濕冷，中部、花蓮白天高溫也會下降3到5度，北部、東北部整天有雨，降雨時間長，伴隨華南雲雨區東移影響，中部也有局部陣雨，南部山區零星降雨，各地濕冷。

周三開始水氣減少，天氣型態由濕冷轉乾冷，周三夜晚到周四清晨水氣少，輻射冷卻明顯，是最冷的時間點，中部以北、東北部僅12到14度，由於後期資料變動性較大，仍需持續觀察冷空氣是否達到冷氣團標準。另外，若水氣及溫度條件佳，合歡山等高山也有機會降下初雪。