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社會 社會焦點 保障人權

酒店妹狠殺包養男！「肚裡塞石放水流」　一家人全認了：預謀殺害

▲▼ 蛇蠍酒店女一家人 。（圖／翻攝當事人臉書）

▲蛇蠍酒店妹林女狠心殺害張男，家人全認，「是預謀殺害」。（圖／翻攝當事人臉書）

記者李忠憲、陳韻如／彰化報導

彰化埔鹽東螺溪10月29日驚傳水流屍命案！一名張姓男子疑似遭到林姓酒店女殺害，而檢方介入調查後，認為林女父母及弟弟也涉案，除林女遭收押外，檢方也於4日也依殺人罪嫌將其餘3人聲押，但僅林父聲押獲准，林母及林弟則交保。對此，彰檢將提抗告，但彰化地院5日表示，是因2人坦承犯行才交保，且林女1家4口也已坦承預謀殺害。

據了解，面貌姣好的林女2020年與張男認識後，張男隨即被她迷得團團轉，於是每個月以10萬元包養林女，2人也經常出雙入對，張男甚至還買了一輛高達200多萬的BMW新車給她，對她相當寵愛，沒想到卻遭到狠心殺害。

▲蛇蠍酒店妹林女。（圖／翻攝當事人臉書）

張男遺體被發現時，身軀已經浮腫腐壞到面目無法辨識、屍體上被綁了2塊約40公斤的空心磚，手腳都被麻繩綑綁，眼睛也用膠帶矇住，而之後更是發現，其腹部內也被塞滿石塊，可見兇手手段兇殘。

▲林女的家中疑似就有空心磚。（圖／翻攝網路、民眾提供）

▲張男遺體被撈起石身上還綁著空心磚，而林女的家中擺設疑似就有空心磚。（圖／翻攝網路、民眾提供）

目前林女、林父已遭收押，林母及林弟則交保，而彰檢對此也將提出抗告。不過，彰化地院則表示，林母及林弟原先否認犯行，但直到法院召開羈押庭時2人才改口坦承，而法官考量2人坦承犯行，且因為實際參與殺人，涉案情節不重，才給予2人各10萬元交保。

此外，林父在調查時也表示，是因張男欺負女兒，為討回公道才痛下殺手，目前林女家人均已坦承是預謀殺害，但因法官及檢方對林女一家人說詞仍有存疑，未來也將要釐清林女一家到底是單純對張男不滿還是謀財害命，全案也仍在積極調查中。

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