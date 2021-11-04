誰簽到後離開？監視器畫面曝　徐巧芯嗆爆林穎孟：不要到處亂噴了

（16：27 更新監視器畫面）

記者蔡文鈴／綜合報導

台北市議員林穎孟今（4）日於議會質詢提到核廢處置問題，暗指國民黨北市議員徐巧芯曾稱「核廢料放我家OK」，隨後又在臉書指控缺席議會市長專案報告。對此，徐巧芯事後在臉書公布簽到表跟監視器畫面打臉對方，而監視器畫面中簽到完離開又回來的就是林穎孟。批踢踢也掀起熱烈討論，林穎孟遭酸「想殺球，結果被殺爆了」。

林穎孟先在臉書表示，既然你支持核四重啟，就要提出負責任的核廢料解決方案，千萬不要再講「核廢料放你家你ＯＫ」這種可愛的構想了喔！還諷刺徐巧芯缺席專案報告，但還有看她的質詢，真是用心啊。

對此，徐巧芯以「鼻子長長的說謊議員林穎孟」發文表示，先是說我「根本沒出席」專案會議，被打臉以後改成說我沒登記發言。這個髮夾彎不就代表你知道我人在議場裡聽報告？那一開始為何要抹黑呢？這種說法又是再一次故技重施，就像明明被勞動部認證慣老闆要被裁罰，還說自己清白一樣可笑。

徐巧芯說，專案報告是市長來報告議員先前統整出來的問題，要在現場聽取以了解市政情況，如果有問題可以登記發言。簡單說，登記發言是非必要，但參與專案報告是必需。

徐巧芯質疑，為什麼林穎孟不敢拍出席單？不敢調監視器畫面呢？「因為出席單有我的簽名，而且監視器很明確地顯示簽到就走，後來才回來的其實是林穎孟。」

監視器時間點如下：

二樓議事廳西側大門走道

9:43 林穎孟簽完名就走，未進入議場（妳要去哪？）

9:47 徐巧芯簽到，進議場(柯文哲正在報告北藝中心)

9:55 林穎孟進議場（妳剛剛去了哪？）

10:21 柯文哲專案報告發表結束

10:22 我在柯文哲市長報告完畢後，陳重文議員質詢時離開。

徐巧芯調閱監視器畫面後，立刻公布在臉書跟Insgram限時動態。她也說明，什麼是「根本沒出席」？聽完了柯文哲市長的報告才離開叫做沒出席？我沒有罩隱形斗篷，穎孟對我視而不見沒關係，但查證一下、問一下同事很難嗎？我隔壁的汪志冰議員，再隔壁的游淑慧議員也都有看到我。穎孟被抓包說謊之後才轉而想打一個可以自由選擇的流程，一直說謊鼻子不會變長嗎？

雙姝因核廢料議題隔空掀起戰火，林穎孟另闢缺席質詢戰場反遭徐巧芯提出簽到表打臉，批踢踢網友表示，「林穎孟想殺球 結果被殺爆了 幫QQ」、「巧芯 戰力猛!」、「舉球手 嘻嘻」、「自己舉給別人殺」、「被戳破就見笑轉生氣」、「希望火力發電廢氣全部導入塔綠班家中」、「兩個女人戰爭，柯最好不要淌這個渾水」。

▼徐巧芯、林穎孟。（合成圖／ETtoday資料照）

