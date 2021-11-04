快訊／今新增1本土「在台北市」、另增1境外

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

連續本土+0被中斷！中央流行疫情指揮中心今（4）日公布國內新增1例本土個案，位於台北市，另新增1例境外移入；確診個案中無新增死亡。

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▲11/4確診數。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，今日新增1例本土個案(案16539)，為本國籍30多歲男性，今(2021)年10月19日起開始出現全身倦怠、呼吸喘及食慾不振等症狀，11月2日因症狀持續且有發燒而就醫採檢，於今日確診(Ct值34，住院後採檢之核酸檢驗陰性、血清抗體陽性)；相關接觸者衛生單位匡列中。

指揮中心表示，今日新增1例義大利境外移入個案(案16540)，為本國籍20多歲男性， 5月至美國工作， 10月25日因公前往義大利，11月2日自義大利返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，於機場採檢後至防疫旅館居家檢疫，於今日確診(Ct值34.6)；個案在臺期間並無症狀，相關接觸者匡列中。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,041,662例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,024,164例排除)，其中16,430例確診，分別為1,786境外移入，14,590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計847例COVID-19死亡病例，其中835例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市320例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。