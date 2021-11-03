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「加碼券爽拿2500元」神號曝光了　四周獎號一鍵秒知中獎

▲▼藝fun券（圖／記曾筠淇攝）

▲藝fun券天選之人曝光！（圖／記曾筠淇攝）

 網搜小組／劉維榛報導

加碼券來到緊張的第四週，今（3）日開出農遊券2.0與藝FUN券，你中獎了嗎？觀察本日幸運中獎號碼，其中以「71」與「381」最強運，接狂中三週，前者最高可拿2500元、後者也有1988元可拿，讓一票國家級邊緣人好羨慕！

【888元，農遊券2.0第四波獎號】

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身分證末三碼：015、264、285、315、373、374、381、682、740、763、765

抽中農遊券民眾必須下載農遊券APP，並依簡訊通知、指示輸入帳號、密碼登入，再點選APP中的票夾即可成功領券，前3週中籤者已可領券並使用。使用期限即日起至2022年4月30日，農遊券有8張100元、1張88元，可以分次使用，但不找零。

▲▼ 第四週藝FUN券、農遊券（圖／記者曾筠淇製表）

▲ 連四週農遊券獎號，可點圖放大！（圖／吾言少女）

【600元，藝FUN券第四波獎號】

數位：35、37、44、61、67、70、85

紙本：07、28、34、56、67、71、72、75、82、93

中籤者將於明（4）日上午8:30後陸續收到簡訊通知，亦可至五倍券官網查詢。第一至三週數位藝FUN券中籤者，即日起可下載「藝FUN NEXT APP」登入後領取；第四週數位藝FUN券中籤者，則於明日下午2點起登入領券；紙本券則自11月10日起，持健保卡至四大超商取票。使用期間都是從今年11月10日起至明（111）年4月30日止。

▲▼ 第四週藝FUN券、農遊券（圖／記者曾筠淇製表）

▲ 連四週藝FUN券獎號，可點圖放大！（圖／吾言少女）

值得注意的是，本日幸運名單之中，以「71」與「381」最強運，前者分別可拿500元動滋券（第一週）、1000元國旅券（第二週）、1000元i原券、600元藝FUN券（第四週），但遊戲規則單週只能中一種，等於i原券與藝FUN券只能取一，最高有2500元入袋。

至於「381」幸運兒，也分別抽到500元動滋券、500元客庄劵（第一週）、600元藝fun紙本券（第二週）、888元農遊券（第四週），最高等於可獲得1988元加碼券，實在很幸運。

本站報導，目前最大贏家其實是末三碼「771」的民眾，可以拿到動滋券、國旅券、地方創生券和i原券，總價值3000元。由於加碼券來到第四週壓軸，若民眾懶得逐一對獎，其實可多加利用民間版本的「加碼券中獎速查網」可輸入多組身分證，中間輸入半形的逗號「,」後，系統也會告知分別中了哪一種加碼券，功能非常強大。

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加碼券農遊券藝FUN券中獎天選之人強運

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