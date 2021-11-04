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最離奇死法！他看劇太入戲「活活笑死」　市長誤踩自己鬍子摔斷脖

看電視。（圖／達志／示意圖）

▲1975年，英國一名男子看電視喜劇狂笑不止，下秒猛然猝逝。（示意圖／達志影像）

記者吳美依／綜合報導

每個人都會經歷生老病死，但有些人卻以非常離奇、不可置信的方式離開人世。《每日星報》整理了13個最知名的死亡奇案。有人好端端地睡在床上，竟然遇上飛來橫禍；有人因為自己的無心之舉，不幸送命。

1、撿手機奪命

今年稍早，西班牙巴賽隆納（Barcelona）一名39歲男子被發現死亡，奇怪的是，他陳屍在空心的恐龍裝置藝術內部。警方初步調查研判，死者可能在試圖撿手機時意外受困，最後不幸去世，他們認為本案純屬意外，而非他殺。

2、被「復活之蛇」咬死

2014年，中國廚師彭帆（Peng Fan）正在製作招牌菜「蛇羹料理」時，首先把一條泰國眼鏡蛇的頭部剁下、擱置一旁，接著開始處理其他身體部位。大約20分鐘後，他趁著等待燉煮的時間，著手收拾廚房，卻遭「復活」的蛇咬傷身亡。

3、被牛壓死

2013年，巴西卡拉廷加（Caratinga）45歲居民蘇薩（Joao Maria de Souza）正躺在自家床上睡覺，竟被一頭乳牛撞破屋頂、重壓身上致死。根據調查，死者住家附近的山坡極度陡峭，那頭乳牛可能就是藉此走到屋頂上面的。

▲▼棺材,下葬,埋葬,殯葬,葬禮。（示意圖／Pixabay）

4、活活嚇死

2011年，俄羅斯49歲婦女穆哈梅茨亞諾夫（Fagilyu Mukhametzyanov）被醫師誤判死亡，再度睜開眼時，卻已經被裝進棺材。她被當時處境給嚇壞了，最後死於心臟病。

5、離奇車禍

2010年，英國62歲音樂家愛德華茲（Mike Edwards）開車行經德文郡（Devon）某路段，未料一捆乾草卻突然從山坡滾下來，猛力撞上他正在駕駛的貨車，導致車輛失控自撞身亡。

6、死亡探戈

1998年，葡萄牙舞蹈老師法戈（Alberto Fargo）正在跳探戈時，沒有注意到窗戶正敞開著，直接從5樓摔下身亡。

7、神秘觸電

美國謀殺犯戈德溫（Michael Anderson Godwin）在審判當年透過上訴逃過死刑，但他1989年試圖修理耳機時，開口咬了其中一根電線，當場觸電身亡。

▲▼ 槍擊,開槍,窗戶。（圖／取自免費圖庫pixabay）

8、活活笑死

1975年，英國諾福克郡居民米切爾（Alex Mitchell）正在觀賞經典喜劇《超級三人行》（The Goodies），連續狂笑半小時後猝死，被親友們認為死於心臟病發作。

2012年，心臟科權威蘭比亞斯（Dr Pier Lambiase）根據其孫女的病史研判，米切爾可能因遺傳性的心律不整疾病「長QT症候群」（Long QT syndrome）發作而去世，據悉，患者通常在運動或情緒激動時突然發病昏倒。

9、弄假成真

1871年，美國律師瓦蘭迪格姆（Clement Vallandigham）為一名遭指控謀殺的客戶辯護，他在法庭上拿槍示範，受害者是如何意外射死自己，說明到一半竟也不慎擦槍走火，自戕身亡。最後，被告無罪釋放。

10、致敬變調

美國船長肯德里克（John Kendrick）是該國首次勘探西北太平洋的先驅之一，1794年，他坐在甲板上吃早餐時，遇見英國籍船隻鳴炮致敬，卻因此被殺害。

▲▼男,男人,鬍子,鬍鬚。（圖／取自免費圖庫pixabay）

11、離奇自摔

巴伐利亞一位市長史泰寧格（Hans Steininger）以長達4英尺6英吋（約137公分）的超長鬍鬚而非常自豪，但在1567那一年，他卻不慎被自己的鬍子絆倒，摔斷脖子死亡。

12、惹火上身

西班牙納瓦拉（Navarr ）國王卡洛斯二世（Charles II of Navarre）又被稱為「惡棍卡洛斯」，1387年，他生了一場大病，被醫師指示須用「浸過白蘭地」的亞麻布包裹全身，從頭到腳都不能露出，未料布料卻意外著火，把他活活燒死。

13、粉絲釀禍

古希臘政治家德拉古（Draco）曾統治雅典，並以立定嚴酷法律，幾乎讓所有罪犯皆處死刑聞名。德拉古有一天正在發表演說，突然被群眾狂丟衣服和帽子、表達支持與愛慕，他被大量沉重的衣帽壓住，無法脫身，最後窒息而死。

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