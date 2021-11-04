中午截止！12歲以上快預約BNT　滿50歲「第一劑可選打AZ」

▲第13輪疫苗提供AZ、BNT，今天中午截止預約。（圖／記者湯興漢攝）

生活中心／台北報導

第13輪疫苗提供AZ、BNT，且皆有第1劑、第2劑，昨起分流預約，兩類疫苗總計符合人數247.1萬人，到昨晚5點為止共有112萬人完成預約。指揮中心提醒，符合資格民眾要在今天中午12點前預約，這輪疫苗將於明天至12日開放施打。

指揮中心規劃，第13輪將提供BNT疫苗與AZ疫苗第一劑，以及BNT疫苗已接種第一劑間隔滿4週以上與AZ疫苗已接種第一劑間隔滿10週以上對象第二劑接種。

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指揮中心指出，12歲以上民眾可預約第一劑BNT、10月8日前已打第一劑BNT的18歲以上民眾可預約第二劑；50歲以上民眾可預約第一劑AZ，8月27日前已打第一劑AZ的18歲以上民眾可預約第二劑。

由於當中50歲以上民眾可能同時符合AZ與BNT第一劑，指揮中心說明，此類民眾有兩個選擇，如果當初意願登記AZ、BNT都有選，可以依照自己意願選擇。

指揮中心統計，這次BNT疫苗符合資格人數143.8萬人，昨下午5點為止已有71.4萬人完成預約；AZ符合預約資格103.3萬人，到昨下午5點為止有40.5萬人完成預約。

▲第13期疫苗接種對象、預約時間、施打期間。（圖／指揮中心提供）

第13輪疫苗預約規則如下：

一、符合資格對象，10月26日中午12時前已意願登記民眾，且符合下列任一條件：

1.BNT第一劑：12歲以上民眾[即2009/11/5(含)前出生]。

2.BNT第二劑：10月8日(含)前已接種BNT第一劑18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]。

3.AZ第一劑：50歲以上民眾[即1971/12/31(含)前出生]。

4.AZ第二劑：8月27日(含)前已接種AZ第一劑18歲以上民眾[即2003/11/5(含)前出生]。

二、預約分流時程：

1.BNT疫苗：11月3日上午10時至11月4日中午12時。

2.AZ疫苗：11月3日下午2時至11月4日中午12時。

三、施打時程：11月5日至11月12日。