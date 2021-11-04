10歲童為「變魔術」...連吞4枚大頭針！靠「這招」自行排出未受傷

▲浙江一名10歲男童，為了要「變魔術」給同學看，竟吞下4根大頭針。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

實習記者黃靜芸／綜合報導

小孩子有時會做出危險舉動，一個不小心就造成悲劇。大陸一名10歲男童為向同學證明自己是「魔術師」，竟將4枚大頭針吞進肚內，所幸男童最後順利將大頭針排出，沒有造成嚴重傷害。

據《澎湃新聞》報導，近日浙江一名10歲男童樂樂（化名），下課回家後興高采烈的告訴媽媽，「今天看到我把定位針（大頭針）放到嘴哩，然後就不見了，同學們都說我厲害，真的是魔術師」。媽媽一聽傻眼問，「那定位針呢」，他竟說是吞下去了，而且吞了4根。

男童媽媽聽到馬上帶他到浙江大學醫學院附屬兒童醫院做胸片檢查，經檢查過後，可看到他左上腹有4枚針狀的影子，那就是他用來「變魔術」的4枚大頭針。

▲4枚針順著消化道進入了小腸，隨著小腸的蠕動往大腸方向移動。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

醫生發現這4枚大頭針已順著消化道進入了小腸，隨著小腸蠕動正往大腸移動，醫生表示先前有遇過類似案例，由於針卡再盲部（大腸與小腸的交接位置）無法排出，最後不得不動刀，但這名男童很幸運，他吞下的大頭針上有小圓珠，隨著腸道蠕動可能會調轉，若圓珠朝下可以隨著排泄自行排出，並建議男童住院期間多吃韭菜促進腸胃蠕動。幸運的是，在第五天這4枚大頭針都順利排出男童體外。

醫生也訝異的向男童稱到，真的是變了一個魔術，他的「魔術道具」在體內跑透透，經過消化道、胃、十二指腸、小腸才順利回到盲部，到達大腸，直至排出，才結束這個驚險的意外。