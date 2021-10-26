小6男童問「想看妳下面」…拿1000元找上同班女同學：拜託我給妳錢

▲小學就被同學問要看下面。非當事人。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

小學生竟然花錢要看女同學私密處！一名媽媽抱怨，昨天得知女兒被男同學騷擾，對方先是說「想看妳下面」，遭拒後還試圖用金錢收買，說要用1000元換女兒的私密照片，她得知後嚇到報警處理，不過對方家長卻想息事寧人。

這名媽媽在臉書社團「爆怨2公社」轉述女兒和男同學的對話內容，男同學先是問「妳有看過A片嗎？」接著直接要求「我想看妳下面」，被拒絕後竟然試圖用金錢收買，要用1000元換取私密處照片，並承諾「看完刪掉」。

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▲女兒被問完以後有陰影。（圖／翻攝自爆怨2公社）



原PO透露，女兒從頭到尾都拒絕，「故意跟男同學說，跟他對話的是我，才結束」，最令她難以接受的還是對方是女兒同班同學，兩人才小學6年級，竟然出現用錢買同學私密照的行為，「當晚通知老師，警方介入（公訴罪），但男同學到警局一直不承認，直到警方拿出對話內容才承認」，對方家長則認為不必把事情鬧大，「我女兒就該倒楣嗎？她已經嚇到，覺得害怕，男同學還在校內散播我女兒看A片。」

不過原PO的貼文並無附上截圖，無法證實真實性。網友紛紛留言，「要求學校開性平會，這是非常嚴重的性騷擾，堅持告到底不和解（民事），什麼樣的父母教出什麼樣的孩子，父母沒辦法教，讓法律來教」、「就交給警方處理一定要給他警惕，不然下次還會有受害者，也要說你女兒很聰明」、「每次這種事情發生時校方不知在怎樣，還想息事寧人，總是要上新聞才會怕。」