3歲童「乖乖吃完吐司邊」求表揚　麵包店一通電話讓媽好感動

▲有些人不愛吃吐司邊。（圖／翻攝自pixabay）



實習記者廖翊慈／綜合報導

吐司邊比吐司本體稍硬，有些民眾不愛吃，很多三明治為了口感也都會把吐司邊切掉。日本一名媽媽即表示，因3歲的兒子不愛吃吐司邊，於是便跟兒子說，「這樣山崎麵包的人會很傷心喔！」沒想到意外演變成的一件溫馨事件。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「miya_diets」前一陣子上網PO文求助，表示她最近買了吐司給兒子吃，但因兒子不愛吃吐司邊，所以她就跟兒子說，如果留下吐司邊，「山崎麵包的人會很傷心喔」。結果「成功地讓兒子吃完整個吐司！」但兒子後續的發問令她相當苦惱，因為他想確認「那現在山崎麵包的人有開心了嗎」，讓她不知如何是好，只好上網請教網友解決辦法。

有網友建議她直接聯絡山崎麵包的客服，向他們請求幫助。miya_diets於是照著做，她向客服說明來龍去脈後，沒想到客服願意幫忙，並在日後聯絡她兒子，向她兒子說「確實因為你有乖乖吃掉吐司邊而感到開心」。受到鼓舞之後，當天他們又買了同一家吐司，兒子同樣也把吐司邊吃得精光。

許多網友在Twitter上看到米婭家與山崎麵包的暖心故事後表示，「不愧是『世界的山崎麵包』」、「這世界還是很溫柔的」、、「這世界還是很溫柔的」、「山崎麵包的應對真的很厲害也很溫柔」、「謝謝兒子願意吃掉吐司邊，讓我們聽到這麼棒的故事」。