彭帥不倫案影響　張高麗親家「信義系」股價重挫一日蒸發近700億

▲信義系集團掌舵人、張高麗親家李賢義。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸前國務院副總理張高麗與彭帥間的情愛糾葛，官方雖全面噤聲，民間討論度仍持續火熱。根據觀察，張高麗親家李賢義旗下的4大「信義系」疑因受到緋聞事件影響，股價昨（3）日跌幅達5%以上，市值蒸發近200億港元（約714億新台幣，下同）。經過一天的股價重挫，信義系4支股票今（4）日在港股開盤均呈現上揚趨勢。

▲大陸前第一副總理張高麗。（圖／達志影像／美聯社）

港股信義系4大指標性股票，信義玻璃、信義光能、信義能源和信義儲電昨（3）日股價均大跌，跌幅達從5％至10％不等，粗估單日市值蒸發近200億港元，讓外界產生聯想。

不過，包括信義玻璃執董在內的高層近日相繼增持股權，帶動今（4）日股價開盤後便上揚，信義系相關公司受張高麗事件的影響仍需再觀察。

據悉，張高麗養女張曉燕的夫婿為李聖潑，其父便是信義系掌舵人李賢義，因此，信義系也被外界認為是「具有強大背景」的硬實力公司，與張高麗有著千絲萬縷的關係。

張高麗不倫事件是由大陸女網名將彭帥於2日晚間在微博發出千字的控訴文而爆開，雖官方在20分鐘內緊急止血，但彭帥控訴張高麗「始亂終棄」的內容卻在網路上傳開，引發民眾討論，對於高層出現的醜聞，大陸官方目前仍一片靜默，採取冷處理方式維穩應對。