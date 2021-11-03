彭帥微博「只剩生日快樂」　陸網友改用「彭于晏好帥」擦邊討論

▲彭帥曾來台參加公開賽。（圖／資料照）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸網球女將彭帥2日深夜突在微博爆料，曾與大她40歲的大陸前副總理張高麗發生多次性關係，但最後被「玩玩就不要了」。貼文發出後受到瘋傳，但也很快被刪除，目前已搜尋不到，而彭帥的帳號雖仍能瀏覽，但也只剩下去年之前的貼文。

▼彭帥微博上的貼文已經無法留言。（圖／翻攝微博）



查看彭帥的微博可以發現，最近的一篇動態是今年1月由微博系統發出的生日祝賀動態，而由彭帥自行發出的最近一篇貼文則是在去年1月發出，同樣與生日有關，內容為「謝謝你們的祝福，一路走來謝謝你們的支持！感恩這一切！今天我18咯！」

雖然彭帥的微博仍能瀏覽，但已經無法查看留言，也無法進行留言，若嘗試留言，只會出現「抱歉，因此內容中存在違反相關法律法規或《微博社區公約》的信息，無法進行當前的操作」系統提示。

▼網友改用「彭于晏好帥」等關鍵字進行討論。（圖／翻攝微博）



另外，由於「彭帥」兩字已無法在微博搜尋到結果，許多對此事感到好奇的網友改而使用「彭于晏帥」「彭于晏好帥」「彭于晏長的又高又帥，就是缺一點美麗」等關鍵字討論。

彭帥現在35歲，她曾多次與台灣女雙網壇好手謝淑薇搭檔，拿下兩座大滿貫女雙冠軍，因此在台灣也有相當知名度。不過，兩人2018年因體能師爭議鬧翻後，便沒有再搭擋，當時彭帥還發了一篇554字的長文，宣告「20年友情就停在這了」。

▼彭帥曾多次與謝淑薇搭擋，並拿下女雙冠軍。

