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約面試被求職者「回1句」！人資傻眼秒刷掉：最基本的態度

▲面試。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲面試時有很多眉角要注意。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

實習記者徐敬璇／綜合報導

民眾求職時總希望能進入好公司，遇到伯樂老闆，不過對於老闆來說，同樣希望能找到好員工。一名公司人資即表示,，他公司正在找居家辦公的客服人員，沒想到和一名求職者約面試時間時，對方的一番話讓他瞬間傻眼，讓他直呼，「最近的求職者怎麼了」。

一名人資在Dcard上以「求職者邏輯好妙」為題發文，並貼出一與求職者的對話內容。他表示公司是一家做進出口物流的，現在正在找客服人員，因為公司為遠端工作，用視訊面試，所以會先跟求職者加LINE，用以確認面試時間。沒想到有一次跟求職者約時間時，他隨口問「有大概了解過我們公司嗎？」對方卻直接說沒有，還反問「想請問一下是什麼樣的公司？」

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▲▼求職者表示自己對公司不了解。（圖／截自Dcard）

▲求職者表示自己對公司並不了解。（圖／截自Dcard）

原PO頓時滿腦子黑人問號，詢問「您沒有先了解過嗎？不然怎麼會想投履歷來面試呢？」結果對方竟回說，「因為是可以在家工作的，所以我還沒看，我就先投履歷」，讓他瞬間傻眼，發文直言「最近的求職者怎麼了？我們是遠端工作可是自身積極度要高啊」、「了解應徵公司是最基本的吧」。

▲▼ 0

▲原PO認為求職者了解應徵公司是最基本的態度。（圖／截自Dcard）

貼文一出，網友紛紛表示無言，「好瞎喔」、「這求職者還真可愛，感覺應該沒有甚麼心眼。不過，沒有看清楚就投遞履歷，感覺還滿迷糊的」、「就算大家不會先了解再投，起碼在被問的當下就可以先了解完再回吧，什麼沒有心眼，這叫低能吧」、「工作的對話要用比較禮貌性的詞語，字打對也是基本」、「起碼當下被問就可以先去了解再回覆吧」。

不過也有網友認為這樣的案例可以被接受，「滿常見的」、「其實我也會先投履歷再去了解公司」、「如果工作不需要特殊技能，公司情況怎麼樣也沒人會關心」、「這位求職者很誠實，可加分」、「當然是要確定面試時間才會去了解公司呀，不要浪費求職者時間」、「不如多問和工作能力相關的問題還比較重要」。

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