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純情男遭酒店妹誘殺！曾甜蜜同居中山區　鄰居曝「最後一面」時間

▲▼彰化流水腐屍，10萬包養小20歲酒店妹！美豔蛇蠍女竟嫌少　設局誘殺純情男。（圖／翻攝臉書）

▲彰化林女涉嫌殺害張男。（圖／翻攝臉書）

記者閔文昱／綜合報導

台北一名51歲張姓男子，在台北認識一名小20歲的酒店小姐林女，2人不僅大談父女戀，張男還每月給10萬生活費、還買BMW名車給對方，不料卻遭對方設下桃花局，成為彰化埔鹽東螺溪畔的一具浮屍。據了解，事發前2人曾住在台北市中山區一處精華地段的社區，不過在張男失蹤後，林女就已經搬離。

警方調查，10月29日有民眾在埔鹽地區東螺溪畔發現一具水流屍，被發現時遺體已經腐爛難辨，經採集死者指紋與特徵比對，與失蹤的張男特徵符合，經深入調查，發現林女設有重嫌，全案由彰化警方與台中市刑大共同偵辦，在確認林女涉嫌重大後，已立即報告檢察官核發拘票，並於2日晚間拘捕林嫌到案。

▲彰化林女涉嫌殺害男友張男。（圖／記者唐詠絮翻攝 爆料公社）

▲張男被發現時還被袋子層層捆好，並放入約40公斤重的石塊。（圖／翻攝自爆料公社）

事實上，2人先前在交往時，就曾住在台北市中山區一處精華地段的社區，鄰居對2人都有印象，不過「分手後」，女方已經搬離社區，大約在9月底就沒再看過人，屋內的物品也都清空，沒想到卻是發生這種憾事。

死者張男的好友2日在臉書「爆料公社」PO文，表示張男去年在台北的酒店認識了一個林姓酒店妹，還包養對方，每個月給她至少十萬起跳，不料今年9月11日，突然有6位男子闖進張男租屋處，自稱是林女的表哥們，說家族不允許他們交往，要把林女帶走，甚至一度還想把張男送給女友的新車開走。

▲彰化林女涉嫌殺害男友張男。（圖／記者唐詠絮翻攝 爆料公社）

▲彰化林女涉嫌殺害張男被移送。（圖／記者唐詠絮翻攝）

張男的友人透露，原本以為2人關係已經結束，沒想到10月間已經分手的林女又出現了，聚會散場後兩人又手牽手離開，說要回到林女彰化鹿港老家，自此之後，張男就消失無蹤。不過離奇的是，張男消失後，帳戶裡的錢卻一直被提領，相隔兩個禮拜後終於找到張男，卻已經是一具冰冷屍體。

林女到案後避重就輕，甚至對檢警隻字未提到有被張男包養過，也不承認有提領張男的錢，只坦承有跟張男到海邊同遊，起口角衝突，同行的友人挺身而出，將張男殺死，並將他棄屍，其餘的不願意多說，被警方依殺人罪將林女移送彰化地檢聲押獲准，而檢警也傳喚林女母親、父親及弟弟到案說明。

▼ 張男生前與林女住在台北市中山區。（圖／資料照）

▲▼捷運中山站旁多文青、特色小店進駐。（圖／記者黃靖惠攝）

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