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東北角「鮮物本舖」嚐貢寮鮑　體驗漁村風情舌尖上饗宴

▲東北角鮮物本舖嚐貢寮鮑 體驗漁村風情舌尖上饗宴。（圖／新北市農業局提供）

▲李勝興（左）現場示範如何炙燒九孔鮑。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

東北角海岸孕育著豐富的山珍海味，於每年11月至隔年3月是貢寮鮑的產季，創生團隊李勝興創立的「鮮物本舖」推出「鮮物海味鮮體驗」特色遊程，體驗內容包含導覽和品嚐海味，邀請民眾來東北角體驗漁村風情和品嘗鮮美的漁產品，感受海洋文化之美。

位於新北市貢寮區「鮮物本舖」由李勝興因不捨家產業凋零，毅然決然返家鄉接手鮑魚養殖事業，再次和久違的大海接觸，卻發現幼時遊玩的沙灘海岸線，水中悠游的繽紛魚兒們已不復見，希望有朝一日能讓海洋生態重返昔日榮景。

因此決定與新北市農業局的農業創生計畫合作，打造升級的體驗，盼望透過產業轉型，串起區域內的共好與發展，並吸引人口返鄉。對於自家的漁產品更是充滿信心，他強調「新鮮、不添加藥物」是最基本的要求。

▲東北角鮮物本舖嚐貢寮鮑 體驗漁村風情舌尖上饗宴。（圖／新北市農業局提供）

▲民眾參加九孔鮑生態導覽照，認識九孔、鮑養殖與挑選的知識。

李勝興身兼導覽員，在海邊上一格一格的結構體，從台灣九孔鮑養殖業歷史到九孔鮑的生態環境，滔滔不絕的敘述，該如何辨別九孔跟鮑魚的分別。透過深度的解說，認識到養殖九孔跟鮑魚差別，也揭開九孔生長的面貌。

接著，端出一道道海鮮大餐來招待大家，九孔鮑與海葡萄的驚喜美味，不僅好吃更能吃到食材的天然原味，炙燒鮮美九孔的DIY體驗，李勝興拍著胸脯保證「這絕對是，你這輩子吃過最好吃的九孔！」，大海就是遊樂場，深植於腦海裡不曾淡忘。

農業局長李玟表示，在地小農各自單打獨鬥較為辛苦，協助團隊透過產業轉型，開創漁村體驗，進而形成事業及產業，吸引人口返鄉，達到農業創生的目標。使貢寮區經濟活絡，帶動農漁村旅遊產業鏈形成，歡迎大家一起來體驗美好的漁村旅遊及購買新鮮的漁產品。

▲東北角鮮物本舖嚐貢寮鮑 體驗漁村風情舌尖上饗宴。（圖／新北市農業局提供）

▲現場人員協助調理炙燒九孔鮑中。

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