新北貢寮鮑混養紫海膽　提高養殖池潛力增產量

▲養殖業者放養5元硬幣大小「紫海膽寶寶」。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「貢寮鮑」是新北市貢寮地區養殖九孔及鮑魚的統稱，以貼近自然的飼養方式，孕育出鮮嫩肥美的貢寮鮑，近年養殖業者引入同樣以海藻為食的海膽進行混養，期望能充分利用貢寮鮑養殖池的生產潛力和提高收益。

漁業處指出，貢寮鮑飼養在新北市貢寮沿岸的潮間帶養殖池，業者有效利用這天然養殖環境，與國立臺灣海洋大學水產養殖系的教授們，針對貢寮鮑養殖池的環境特性進行研議，建議養殖業者選擇以海藻為食，且對貢寮鮑低危害性的紫海膽做為混養的物種。

▲紫海膽。

貢寮鮑養殖達人張繼修表示，東北角海域常見的可食用海膽有馬糞海膽及紫海膽兩種，近年也買得到這兩種海膽幼苗，剛開始時將這兩種海膽與貢寮鮑一起混養，後來發現馬糞海膽喜歡棲息在靠近水面的池壁上，很容易被擅自進入養殖池的路人、遊客、潛水客擅自撿拾而造成損失。

張繼修說，紫海膽則喜歡棲息在養殖池內的石縫間，所以現在混養以紫海膽為主，放養的海膽苗殼長（不含刺）約2公分，養殖期間約1年半至2年，當殼長（不含刺）超過6公分時，就可以採收了；東北角海域野生的海膽資源量有限，不建議捕捉。

漁業處表示，新北市生產萬里蟹、小卷、貢寮鮑等多樣優質水產品，推薦大家多多利用網路採購，不用出門就可以享受健康又美味的海鮮大餐，既節省時間，還能用行動支持在地小農發展。詳細訂購資訊可搜尋「新北市政府漁業處」官網。

▲貢寮沿岸潮間帶養殖池。

【更多新聞】

夜市馬尾妹輕飆《倫敦的愛情》 網敲碗狂讚：可去聲林之王了

知名成功市場鵝肉店遭砸 霸王餐雙煞被揪才付錢...回頭狂毆店員



A走新收容人保管金5000元 監獄替代役男涉貪被起訴

涉恐嚇又偷拍筆錄！PO臉書繼續罵 他被逮竟辯「自保」