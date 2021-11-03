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烏龍混打！屏東88名長者莫德納第2劑誤打AZ　指揮中心研判免補打

▲▼11/3指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(3)日表示，今日接獲屏東縣衛生局通報，轄內某醫療院所於今日上午為長者進行莫德納疫苗第二劑接種，於上午時段結束後，發現其中88人誤接種為AZ疫苗；指揮中心研判無須補接種疫苗，但將提ACIP討論，諮詢專家意見。

指揮中心說明，針對不慎接種兩劑不同廠牌疫苗之民眾，依據疫苗臨床試驗與國際相關指引及指揮中心所訂COVID-19 疫苗接種實務原則，不須再補接種疫苗，會再提ACIP委員會討論，諮詢專家意見。

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另民眾接種後，可能出現如接種部位疼痛、紅腫等常見副作用，目前針對該等個案已由衛生局持續督導該院所進行追蹤，關懷民眾身體狀況，並提供民眾諮詢窗口。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬受訪表示，第1劑接種莫德納、第2劑接種AZ疫苗抗體表現也不錯，基本上不用再補打莫德納。

黃高彬分析，依據國際文獻資料，兩劑莫德納抗體效價可達14000最佳，AZ混打莫德納效價則約有13000至14000，兩劑AZ抗體效價約在1400，至於本次狀況為先接種莫德納再混打AZ，抗體效價約7700，已經足夠，而且，第二劑接種AZ疫苗預期副作用會比第二劑莫德納輕微，另由於AZ可以激發T細胞反應，抗體持續時間較久。

指揮中心表示，經衛生局初步調查瞭解，該合約醫療院所因疫苗出庫作業不慎，導致混有AZ疫苗，執行接種作業時亦未注意疫苗廠牌，對此衛生局與疾病管制署於今日緊急至現場查核了解醫療院所作業流程，並請該院所暫停接種作業，將待完善疫苗接種相關工作人員之各項疫苗接種教育訓練及建立改善及預防措施後，再評估該院所是否繼續提供COVID-19疫苗接種服務。

指揮中心強調，各地方政府衛生局應加強督導轄內合約醫療院所疫苗接種作業，落實疫苗進出庫標準作業流程，相關工作人員也應熟稔疫苗外觀、及各項操作程序，接種疫苗時務必落實「三讀五對原則」（三讀：取藥時、給藥時、歸藥時必須核對；五對：藥名、病人名、給藥時間、給藥途徑、劑量），以避免接種誤失發生。

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