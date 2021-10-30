「妹子傳錯簡訊」打來問驗證碼　他慘噴1000元！詐騙手法曝光

▲傳來認證碼，切勿告知他人。（示意圖／記者曾筠淇攝）



網搜小組／劉維榛報導

對方「傳錯」簡訊，小心也是詐騙手法之一！一名男網友透露，日前接到陌生妹子電話，表示輸入手機號碼錯誤，希望原PO告知誤傳的認證碼，結果講完6個數字後，導致原PO無端噴了1000元。事後他打給165詐騙專線，果真是新興的「小額詐騙手法」！

一名男網友在臉書《信義三兩事》分享小額詐騙手段，某日手機冒出Yahoo認證碼的簡訊，當下他不以為意，不久後，又有一通未顯示號碼的電話，原PO接起來後，是一名年輕妹子的聲音，對方一長串表示「大哥不好意思，剛剛我在用Yaho奇摩認證的時候，手機號碼輸入錯誤了，輸入到您的手機號碼了，不好意思，能不能拜託您把哪個認證碼跟我講一下，不好意思不好意思，拜託您幫忙一下！」

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見對方口氣誠懇，原PO便回報「929346」後，妹子隨即道謝掛掉電話，結果展開一場惡夢。原PO認為不對勁，便撥了165詐騙專線回報狀況，專員坦言，確實近兩個月有多起類似「小額付款漏洞」的詐騙事件，像是購買遊戲點數、通話卡等。

而詐騙集團就是假借「手機號碼key錯」，等到認證碼到手後，就可以完成小額支付的手段，原PO則哀號「我就是幫了某位小姐付了1000元小額付款加值！」

對此，原PO替警方呼籲，看到來路不明的電話要警覺，收到任何陌生授權碼的簡訊也別輕易告知，「目前這項小額付款不須使用人提出申請，就可直接開通使用， 等到下個月收到電話費帳單暴增時，才發現被騙！」

▲過來人神反擊，一秒惹怒詐騙集團！（圖／翻攝信義區三兩事）



文章曝光後，網友熱議「危機感要有，詐騙遠離你，而且一定是年輕妹妹的聲音」、「沒有在用小額支付功能，可以去電，要求電信關閉功能」、「遇到這種電話，我一律回答號碼是306786，要記好抄好唷」。留言串中，有過來人分享爆笑經歷，「我上次給了一組假的，結果詐騙還打回來發脾氣」。