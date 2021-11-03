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運動小將沒打疫苗遭拒參加校隊！陳時中：不宜強迫接種

▲▼立法院衛環委員會 衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

▲衛福部長陳時中今天到立院備詢時重申不宜強迫接種疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社

台灣以今年底2劑COVID-19疫苗涵蓋率6成為目標，疫苗通行證明話題熱議，近日卻傳出有運動小將被校隊以未完整接種為由拒於門外，指揮中心指揮官陳時中重申，不宜強迫接種。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗持續接種，據中央流行疫情指揮中心昨天公布數據，國內COVID-19疫苗累計接種2518萬劑，人口涵蓋率約73.77%、劑次人口比約107.47%。

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陳時中今天上午出席立法院社會福利及衛生環境委員會，針對「爭取COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗代工策略、目前台灣各項疫苗政策方向、疫苗整備情形及109年8月AZ疫苗研發團隊來台探詢代工疫苗評估過程」進行專題報告，並備質詢。

民進黨立委蘇巧慧質詢時表示，隨著國內完整接種2劑COVID-19疫苗覆蓋率增加，坊間開始自行衍伸「疫苗護照」、「疫苗通行證」概念，並訂出使用規則。她舉例說明，有民眾向她反應，有中小學球隊校隊要求參與學生必須完整接種2劑疫苗。

但有些家長學生因為擔心孩子體質不適合接種COVID-19疫苗，所以為讓孩子接種疫苗，卻真的被校隊以未完整接種為由，拒絕這些沒有打疫苗的學生加入校隊，目前仍在協調中。蘇巧慧問及，中央是否贊成國內完整接種民眾可有不同措施或待遇。

陳時中表示，針對完整接種2劑COVID-19疫苗者，國內確實正在規劃製作電子證明，但這只是一個證明，方便在未來入境時使用，但不希望在國內會變成限制自由的存在，現階段僅有陪侍八大行業等非絕對必要消費行為，才要求從業者及顧客都提出接種證明，但必要消費行為不宜要求完整接種。

陳時中重申，在民主的社會中，民眾常會將服從多數作為原則，但希望民眾不要忽略尊重少數也是重要的，指揮中心鼓勵民眾施打疫苗，但不會強迫接種，不樂見台灣境內有民眾因沒打針而喪失本應擁有的權利。

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