才打完16天又約到BNT第二劑！他抓包「疫苗預約bug」嚇問：要打嗎

▲BNT兩劑至少要間隔28天。（示意圖／記者屠惠剛攝）



記者黃可昀／綜合報導

接種BNT第二劑至少要間隔28天，不過新北一名男子發現，「公費疫苗系統好像又出包了」，他10月23日才打完第一劑，現在又可以預約11月12日第二劑了，兩劑間隔不到28天，「有其他人跟我一樣嗎？我該去預約嗎？」

原PO在PTT表示，他10月23日接種BNT第一劑，按照指揮中心的規定，必須28天後才能接種第二劑，也就是說大約11月23日才能再打第二劑，本次第13輪預約規定也提醒必須「10月8日前已接種BNT第一劑的18歲以上民眾」才可預約BNT第二劑，奇怪的是，原PO明明不符合資格，卻還是收到簡訊提醒他記得預約。

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▲間隔未滿28天就約到第二劑了。（圖／翻攝自PTT）



他秀出預約成功的畫面，確實約到新北永和某診所11月12日接種第二劑BNT疫苗，「等於讓我提早15天打！」本以為是自己接種第一劑的資料還沒被上傳，但查詢APP已有10月23日的接種紀錄，代表公費疫苗系統出包，讓他搶先約到了第二劑。

網友驚訝留言，「就算可以我也不敢打」、「現場護理師看你健保卡可能會說你不符資格」、「都知道間隔太短效力會比較低了還去預約幹嘛」、「X他讓我等兩個月耶==為什麼」、「這應該是接種第一次補登太慢造成的，導致你明明有接種第一次，系統卻認為你還沒接種第一次，然後簡訊發出後，再補登第一次上去。」