「馬諦氏21年」致敬　獲英國IWSC調和式蘇格蘭威士忌總冠軍定義輝煌

▲「馬諦氏21年」獲英國IWSC調和式蘇格蘭威士忌最高榮耀。(圖/馬諦氏;以下同)

雨果曾說:「上帝造水,人類造酒」,這句話清楚闡述酒的迷人之處,也勾勒出人們對於酒的殷切渴望,而在眾多品類當中,威士忌更是讓人鐘情其中,對於喜好的人而言,它不單僅是酒的種類,更是獨一獨二的人生體認,一種延續生活的極致精美藝術品。也因為如此,能成為品酩者心目中的絕品佳釀,淬煉出極致口感,是酒廠們的終極目標;因此IWSC國際葡萄酒暨烈酒競賽就由此產生,並以最公正與專業的評鑑,頒發給最頂尖佼佼者,而馬諦氏21年更是連續3年92分最高讚賞,甚至國際品酒大師 Jim Murray還說過這句話:『Worth a trip to Taiwan just to find.』(為了一喝馬諦氏21年值得飛一趟台灣),更定義出它的價值與寶島基因。

▲本身帶著淡淡太妃糖和奶油香,並結合幽雅的木桶香氣和煙燻風味,展現出不凡的口感與香氣,這就是讓評審們如癡如醉的專屬特色。

1969年於英國倫敦創立的IWSC國際葡萄酒暨烈酒競賽,是國際間歷史最悠久,且極具權威性的酒類競賽。每年都針對來自世界各地參賽的葡萄酒、烈酒與香甜酒做最公正的評鑑,而且評審制度非常嚴謹,若酒款沒有達到水準、或是分數不高,絕不頒發金牌或 Trophy大獎,有時候因為沒有酒款符合。也會有從缺的情況,這樣高標準檢視,因此有「酒界奧林匹克大賽」之稱。而在今年十月,馬諦氏21年驚豔了品酩的大使們,擊退了許多國際知名烈酒品牌,贏得『IWSC 調和式蘇格蘭威士忌總冠軍』的至高殊榮讚賞。多年來馬諦氏在IWSC中獲得多面金牌肯定,證明出不論是在選酒上或是品質上的堅持,有著屬於自己的獨到之處,才能脫穎而出,打造最具特色的不凡口感,提供卓越的體驗,也因此能夠在大賽中贏得這冠軍,並非偶然,而是持續著上述始終如一的品牌精神所致,絕對是實至名歸。

▲國際品酒大師 Jim Murray表示:『Worth a trip to Taiwan just to find.』(為了一喝馬諦氏21年值得飛一趟台灣)定義出它的價值。

『每一次吐納間均能感受到俐落的香氣;入喉複雜卻細緻的口感迎面而來,感受到令人愉悅的洋茴香、奶甜太妃糖悠揚於口腔之間;隨著酒體滑落後,溫暖乾果香與老薑濃烈的辛香料不疾不徐的表現,醇厚卻不刺激,令人印象深刻,十分驚艷。尾韻微妙的木質調性封存,香氣纏饒,層次既豐富又經典,難以捉摸,只想一探究竟。』這是來自IWSC評審的極佳評論。馬諦氏21年從橡木桶的選擇開始,就以極高的標準進行挑選與陳年,並將以精華熟成,酒體會吸收溫潤醇厚的木桶香氣,並造就出它的特色多股香氣纏繞但仍層次分明,並能感受出絕妙的柑橘風味,同步又能連結橡木桶和榖類的氣息,誘人又不失本身的純粹優雅,啜飲入喉後,擁有太妃糖和奶油般濃郁飽滿襲來,溫和且飽滿,深層中還夾帶出淡淡的橡木桶風味,當感受完麥類和穀類的調和口感後,後味接續出些許的咖啡與香氣,混合出和諧醇美的口感,賦予每一口都能體驗到豐富的層次堆疊喉韻,且不論純飲、加冰、加水,各有絕妙獨特,值得一再品飲探索。

▲以堅持最高的品質,才能締造出它豐富的層次堆疊喉韻的口感。

常有人說要做個靈魂有威士忌香氣的人,層次分明又能深度優雅,就如同馬諦氏21年一樣恰如其份。近期因為通膨以及原物料的影響下,不意外這股漲價趨勢也會吹進威士忌市場,趁現在許多酒商們都尚未發布價格計劃時,先購入來品酩,為生命中的彼此斟上一杯經上帝眷顧的威士忌,感受這「未來一切都是很美好的」,獻杯致美好的人生中遇見的一支好酒—馬諦氏21年。

銷售通路:家樂福;建議售價:NTD$2,499。

▲讓我們在無須多說的夜晚,遞上這款迷人的威士忌作為收尾。

