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「馬諦氏21年」致敬　獲英國IWSC調和式蘇格蘭威士忌總冠軍定義輝煌

▲「馬諦氏21年」致敬 獲英國IWSC調和式蘇格蘭威士忌總冠軍定義輝煌。（圖／馬諦氏提供）

▲「馬諦氏21年」獲英國IWSC調和式蘇格蘭威士忌最高榮耀。（圖／馬諦氏；以下同）

消費中心／綜合報導

雨果曾說：「上帝造水，人類造酒」，這句話清楚闡述酒的迷人之處，也勾勒出人們對於酒的殷切渴望，而在眾多品類當中，威士忌更是讓人鐘情其中，對於喜好的人而言，它不單僅是酒的種類，更是獨一獨二的人生體認，一種延續生活的極致精美藝術品。也因為如此，能成為品酩者心目中的絕品佳釀，淬煉出極致口感，是酒廠們的終極目標；因此IWSC國際葡萄酒暨烈酒競賽就由此產生，並以最公正與專業的評鑑，頒發給最頂尖佼佼者，而馬諦氏21年更是連續3年92分最高讚賞，甚至國際品酒大師 Jim Murray還說過這句話：『Worth a trip to Taiwan just to find.』（為了一喝馬諦氏21年值得飛一趟台灣），更定義出它的價值與寶島基因。

▲「馬諦氏21年」致敬 獲英國IWSC調和式蘇格蘭威士忌總冠軍定義輝煌。（圖／馬諦氏提供）

▲本身帶著淡淡太妃糖和奶油香，並結合幽雅的木桶香氣和煙燻風味，展現出不凡的口感與香氣，這就是讓評審們如癡如醉的專屬特色。

1969年於英國倫敦創立的IWSC國際葡萄酒暨烈酒競賽，是國際間歷史最悠久，且極具權威性的酒類競賽。每年都針對來自世界各地參賽的葡萄酒、烈酒與香甜酒做最公正的評鑑，而且評審制度非常嚴謹，若酒款沒有達到水準、或是分數不高，絕不頒發金牌或 Trophy大獎，有時候因為沒有酒款符合。也會有從缺的情況，這樣高標準檢視，因此有「酒界奧林匹克大賽」之稱。而在今年十月，馬諦氏21年驚豔了品酩的大使們，擊退了許多國際知名烈酒品牌，贏得『IWSC 調和式蘇格蘭威士忌總冠軍』的至高殊榮讚賞。多年來馬諦氏在IWSC中獲得多面金牌肯定，證明出不論是在選酒上或是品質上的堅持，有著屬於自己的獨到之處，才能脫穎而出，打造最具特色的不凡口感，提供卓越的體驗，也因此能夠在大賽中贏得這冠軍，並非偶然，而是持續著上述始終如一的品牌精神所致，絕對是實至名歸。

▲「馬諦氏21年」致敬 獲英國IWSC調和式蘇格蘭威士忌總冠軍定義輝煌。（圖／馬諦氏提供）

▲國際品酒大師 Jim Murray表示：『Worth a trip to Taiwan just to find.』（為了一喝馬諦氏21年值得飛一趟台灣）定義出它的價值。

『每一次吐納間均能感受到俐落的香氣；入喉複雜卻細緻的口感迎面而來，感受到令人愉悅的洋茴香、奶甜太妃糖悠揚於口腔之間；隨著酒體滑落後，溫暖乾果香與老薑濃烈的辛香料不疾不徐的表現，醇厚卻不刺激，令人印象深刻，十分驚艷。尾韻微妙的木質調性封存，香氣纏饒，層次既豐富又經典，難以捉摸，只想一探究竟。』這是來自IWSC評審的極佳評論。馬諦氏21年從橡木桶的選擇開始，就以極高的標準進行挑選與陳年，並將以精華熟成，酒體會吸收溫潤醇厚的木桶香氣，並造就出它的特色多股香氣纏繞但仍層次分明，並能感受出絕妙的柑橘風味，同步又能連結橡木桶和榖類的氣息，誘人又不失本身的純粹優雅，啜飲入喉後，擁有太妃糖和奶油般濃郁飽滿襲來，溫和且飽滿，深層中還夾帶出淡淡的橡木桶風味，當感受完麥類和穀類的調和口感後，後味接續出些許的咖啡與香氣，混合出和諧醇美的口感，賦予每一口都能體驗到豐富的層次堆疊喉韻，且不論純飲、加冰、加水，各有絕妙獨特，值得一再品飲探索。

▲「馬諦氏21年」致敬 獲英國IWSC調和式蘇格蘭威士忌總冠軍定義輝煌。（圖／馬諦氏提供）

▲以堅持最高的品質，才能締造出它豐富的層次堆疊喉韻的口感。

常有人說要做個靈魂有威士忌香氣的人，層次分明又能深度優雅，就如同馬諦氏21年一樣恰如其份。近期因為通膨以及原物料的影響下，不意外這股漲價趨勢也會吹進威士忌市場，趁現在許多酒商們都尚未發布價格計劃時，先購入來品酩，為生命中的彼此斟上一杯經上帝眷顧的威士忌，感受這「未來一切都是很美好的」，獻杯致美好的人生中遇見的一支好酒—馬諦氏21年。

銷售通路：家樂福；建議售價：NTD$2,499。

▲「馬諦氏21年」致敬 獲英國IWSC調和式蘇格蘭威士忌總冠軍定義輝煌。（圖／馬諦氏提供）

▲讓我們在無須多說的夜晚，遞上這款迷人的威士忌作為收尾。

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