黃珊珊自曝體重掉6公斤原因出爐　家人憂問「是不是生病了？」

▲黃珊珊前後對比。（合併圖／ETtoday資料照、記者李毓康攝）

政治中心／台北報導

台北市副市長黃珊珊3日突自曝這幾個月瘦了6公斤，連她哥哥都打電話來關心，黃珊珊說，自己是改掉長期不正常的作息及飲食，靠養生計畫瘦下來的，並不是生病。

黃珊珊今天上午在臉書表示，「這幾個月自己瘦了6公斤，大家都問我怎麼了，是不是生病了？今天連哥哥都打電話來，但其實自己沒生病」。她透露，以前每天睡4至5小時、熬夜看資料、吃飯不定時，且因不喜歡在外面上廁所，所以不喜歡喝水，但導致嚴重店密障礙，更重要的是根本不運動，最後在長期作息、飲食不正常，身體機能開始出狀況。

黃珊珊指出，她自2015年初生了場大病後，就下定決心要好好保養，開始運動和健康飲食，戒掉咖啡因，最重要的是，徹底改變自己的生活習慣。這幾年來她很養生，也改掉以前的壞習慣，在睡眠上，她現在每天晚上11時睡覺，早上5時起床，6時40分出門，7時半開晨會；飲食方面，三餐定時定量、清淡飲食，每天喝水3000毫升以上等。

黃珊珊表示，這幾年她就吃得很清淡了，最近晚餐盡量不吃澱粉，就瘦得更快一點，到現在瘦了約6公斤，所以自己並不是生病，而是健康的瘦下來，身體很好，規律運動，每天睡眠品質超好，健康，是最重要的事。

她強調，「現在我的健康檢查報告已經沒有紅字了，身體狀況比十年前還要好，以前不懂珍惜身體，生重病是老天爺給我的考驗，現在的健康，也是上天給我最珍貴的禮物！」