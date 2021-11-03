蔡英文堅持開放萊豬　他問：下一代基因受影響國人可接受？

▲國民黨團召開「數據會說話 開放萊豬 到底是挺美？還是反美」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者徐政璿／台北報導

12月18日將舉行攸關民生、食安4大公民投票，國民黨團表示，執政的民進黨動員府院黨資源，鋪天蓋地抹黑、抹紅、汙衊國民黨，總召費鴻泰痛批，若萊豬進口導致下一代基因受到影響，國人可以接受嗎？

國民黨團今（3日）召開記者會，痛斥民進黨政府以詐騙手法將「反萊豬」公投包裝成反美、反美豬議題，國民黨團要問總統蔡英文、行政院長蘇貞昌，「反萊豬」公投主文中，有哪句話提到美國或美豬？

費鴻泰表示，在12月18日舉辦的四項公投，國民黨提出「反萊豬」、「公投綁大選」2項，「珍愛藻礁」、「重啟核四」則是民間團體人士所提出。

在國民黨所提「反萊豬」公投主文為：「你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精(萊克多巴胺乙型受體素)豬隻之肉品、內臟及相關產製品？」費鴻泰質問民進黨政府，「反萊豬」公投主文中，有哪句話提到美國或美豬？國民黨團請行政院長蘇貞昌睜大眼睛，不要胡說八道。

費鴻泰表示，美國非萊豬的養豬農們，因去年8月28日蔡英文宣布，允許從今年1月1日起，含有萊劑的豬肉進口之後，美國豬肉商受到非常大的影響，實際上是未蒙其利，先受其害。

根據統計，2016年到今年9月，美豬在台灣市場在去年底之前，每年美豬進口量大幅上升，去年有15,877公噸，當蔡英文宣布允許含有萊劑的美豬進口後，民眾不願吃到萊豬，因此造成美國豬肉從今年1月到9月為止，只進口1,958公噸，大幅減少只剩下原本的一成多。累計到今年11月1日，進口豬肝、腎及其他可食部位到台灣最多是加拿大有6,877公噸，其次美國是2,188公噸。

費鴻泰指出，這就是蔡英文送給美國豬農的禮物，蔡政府開放萊豬的政策，透過台灣民眾以行動來檢驗的結果，就是如此。

費鴻泰進一步指出，蔡英文開放的不是只有美國萊豬，是開放台灣市場給全世界可生產萊豬的豬肉商，國民黨愛吃美國豬肉，但不吃來自世界各國進口的萊豬；若要幫美國商人，就要吃不含萊克多巴胺的美豬。

費鴻泰並諷刺，衛福部長陳時中曾宣稱自己有三高不能吃萊豬，那麼有三高的國人就可以吃萊豬？學生家長們都反對萊豬進入校園，萬一造成下一代基因受到影響，國人可以接受嗎？

首席府書記長萬美玲表示，民進黨的雙標、昨是今非屢見不鮮，過去反萊豬，現在卻開放萊豬。更令人可惡的是，明明國民黨提出「反萊豬」公投主文，並未指向美豬，身為總統的蔡英文，竟然用反美豬作為公投參考題目，不可思議，顛倒是非、指鹿為馬的程度，到不可思議、無法無天地步。

萬美玲說明，公投主文白紙黑字，不容有一字修改，民進黨竟然還包裝成反美豬、反美，試圖把食安議題、攸關國人健康的議題跟政治掛勾，跟反美套裝、硬裝、包裝連結，事實上包括全國百姓、國民黨根本沒有人反美、反美豬，而是反對含有萊劑的豬肉進口。

萬美玲說，事實上，沒人願意吃到含有萊劑的豬肉、豬製品，遑論孩童、長輩們吃到含有萊劑的豬肉、豬製品所產生得危害，更令人擔心；沒有人反美豬、反美，只有反對還有萊劑的豬進口。