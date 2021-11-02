神鬼車手遠征台南一招秒撈55萬　沒看氣象報告...大逆轉完敗

▲台南市警白河分局警方超商巡簽時，發現潘姓男子形跡可疑，主動盤查查獲他是詐騙車手。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市白河區60多歲江姓老農婦遭詐騙集團詐騙30萬元，雙方約在白河區運動公園面交，白河警方在超商巡簽時，發現21歲潘姓車手形跡可疑，主動盤查發現其詐騙取款犯行，全案訊後將潘嫌依涉嫌詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送法辦。

警方指出，60多歲江姓老婦，被詐騙集團以「假冒檢察官名義」，佯稱被害人「身分證件遭冒用」之犯罪手法，誘使被害人陷於錯誤而誤信為真，進而依詐欺集團成員指示提領現金30餘萬元受其監管，該詐欺集團成員見被害人上鉤受騙後，隨即指揮集團成員21歲潘姓車手自新北市搭乘高鐵南下取款，10月26日下午相約在台南市白河區運動公園面交。

白河分局警方於下午3時40分許在白河區新興路7-11超商巡簽時，發現潘姓車手形跡可疑，且大熱天的奇特裝扮，引起員警的注意，經追緝盤查，經其同意搜索，當場起獲犯罪所得、「台北地方法院檢察署分案調查證物清單」假公文、多張金融卡及高鐵車票等證物，即依法送辦，並大追查偵辦其幕後詐騙集團中。

警方調查，潘姓車手收到詐欺集團指示，搭乘高鐵南下白河區取款，為取信江姓老嫗，潘嫌先至白河區統一超商門市，透過IBON機台雲端列印偽造之「台灣台北地方檢察署分案調查證物清單」假公文訛詐江姓婦人，就在潘嫌離開超商徒步前往運動公園途中，為眼尖警方發現，當場攔查發現持假公文企圖詐騙他人，警方立即將其帶回，並通知江姓老婦，當警方告知其已遭遇詐騙，且詐欺車手已遭逮捕，老嫗直說「好家在！」頻頻感謝警方。

白河分局呼籲，是類「假冒檢警人員」手法詐欺案之被害人多為年長者，請民眾多關心並提醒家中長輩，若有接獲自稱檢察官、警察等政府公務人員來電，保持冷靜切莫驚慌，立即利用警政署之165反詐欺諮詢專線查證，請大家牢記「1聽」（仔細聽電話內容，注意有無詐騙關鍵句）、「2掛」（掛斷電話）、「3查證」（撥165反詐騙專線）口訣，以防止遭歹徒詐騙。