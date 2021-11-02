世紀星滑冰世界突停業「千人受害」　董座挨告詐欺結果出爐

▲大直ATT館內的世紀星滑冰場去年無預警停業，負責人挨告詐欺獲不起訴。（資料照／翻攝世紀星滑冰臉書）

記者劉昌松／台北報導

原在台北大直ATT百貨經營的「世紀星」滑冰世界，在去年無預警停業，經台北市消保官了解，約有1000多人受害，未使用課程價值超過1000萬元，其中有6名消費者控告楊姓負責人，明知公司營運出狀況還預收學費，涉嫌詐欺，台北地檢署調查，世紀星歇業主因是和ATT的租約糾紛，且正陸續還錢，2日以罪嫌不足處分不起訴。

ATT在2020年11月6日公告，與館內滑冰業者「世紀星」租約已於當年10月底終止並將拆除滑冰場，有購買滑冰課程的消費者開始上世紀星臉書追究原因，卻未獲得回覆，台北市消保官介入要求業者說明，當時業者透露，因資金耗盡無法繼續營運，只能先提供退費登記。

▲消費者轉貼ATT終止租約公告，擔心拿不回預付學費。（圖／翻攝世紀星滑冰臉書）

台北市府法務局2021年初，對世紀星發布消費警訊，部分消費者擔心拿回不錢，認為世紀星明知營運出現問題，卻直到停業前仍持續收費，控告楊姓負責人涉嫌詐欺。

但檢察官調查，大直世紀星滑冰場停業主要原因，ATT與世紀星的租約糾紛一直無法解決，在這之前，世紀星並無明顯營運問題，且到目前為止，世紀星友陸續在處理消費者退費問題，因此認為楊姓負責人並無犯意，處分不起訴。