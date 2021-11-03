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隔夜菜不會致癌！譚敦慈花蓮親講健康飲食　破除謡言迷思

▲▼譚敦慈魅力四射，以詼諧風趣的實際案例，消除大家對於健康飲食的謠言迷失，現場座無虛席。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

譚敦慈魅力四射，以詼諧風趣的實際案例，消除大家對於健康飲食的謠言迷失，現場座無虛席。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府2日辦理「酷老樂活」、「帶你安心過生活」講座，由林口長庚紀念醫院臨床毒物科護理師譚敦慈進行主講，現場座無虛席，每位參與之民眾皆熱烈踴躍發言，縣長徐榛蔚親臨現場聽講，盛讚譚敦慈老師對於健康飲食的見解，並與鄉親分享私房健康飲食，，期盼未來譚敦慈能再花蓮分享食安經驗。

譚敦慈老師在講台上魅力四射，以詼諧風趣的實際案例，消除大家對於健康飲食的謠言迷思，她也建議鄉親，可多食用深綠色的蔬果、米飯不會造成肥胖以及隔夜菜並不會致癌等健康飲食生活之經驗，讓台下的鄉親聽的津津有味，更是點頭如搗蒜。

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▲▼譚敦慈魅力四射，以詼諧風趣的實際案例，消除大家對於健康飲食的謠言迷失，現場座無虛席。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚也說，很欣喜看見現場座無虛席，也感謝譚老師撥空到東部來分享養生經驗，譚老師以健康飲食，天然食材做為基調，且透過天然的食材增添食物的香氣，花蓮為全國的有機大縣，健康生活是國人必須重視的一環，且未來花蓮也會啟動熟齡旅行團，讓熟齡的鄉親們走出家門，為家庭守住健康，也為自己的老年生活儲備健康！

▲▼譚敦慈魅力四射，以詼諧風趣的實際案例，消除大家對於健康飲食的謠言迷失，現場座無虛席。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

「人法地，地法天，天法道，道法自然。」縣長徐榛蔚更引用道德經來闡述花蓮對於健康飲食與有機食材的重視，她也提到，健康飲食之法則少糖、少油、少鹽，這次譚老師來到東部分享對於健康飲食之法則，徐縣長也現場倡議，未來我們以吃在地、用在地，減少碳足跡為健康飲食扎穩根基！

花蓮市婦女會理事長江如玲也表示，譚敦慈護理師經年任職於林口長庚醫院毒物科實驗室，對食品安全十分專業，擅長以生活化的方式，分享正確飲食觀念及安全料理，近年更在全國各地教導民眾無毒飲食，深獲好評。本次講座讓民眾得有機會向譚老師請益及互動分享，受益良多。

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