移居這裡大口深呼吸！全台空氣品質最優　台東邁向健康城市

▲▼台東縣不論環山縱谷或濱洋海岸，空氣品質都優於全國。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆兆麟／台東報導

根據行政院環保署空氣品質監測站統計數據顯示，台東縣今年1至9月空氣品質指標良好等級比率，即空氣品質指標AQI數值低於50的天數比率數據為91.2%，為全國最優縣市，相較全國同期平均良好等級57.6%，高出33.6%，表示台東擁有全國最清淨的空氣品質。

縣長饒慶鈴表示，台東擁有的好山好水好空氣是最珍貴的資源，今年全縣1至9月的空氣品質指標AQI為全國最優縣市，更因這點吸引更多來自各地的好朋友，來台東大口呼吸，體驗獨特的慢經濟，甚至因為好環境，吸引更多人來台東定居，縣府也會不斷透過跨局處以開放、整合、創新的團隊合作，共同推動空氣污染減量行動，讓台東空氣品質除了良好還能更好，使台東成為更適合居住遊憩的健康宜居城市。

▲▼台東縣府推動各項提升空氣品質的策略，打造成健康宜居城市。

環保局指出，為維護台東優良的空氣品質，縣府也不斷推動各項提升空氣品質的策略，包括污染管制工作，輔導大型固定污染源使用潔淨燃料及防制設備、汰換或改善高污染車輛、實施水覆蓋工法、加強營建工地空氣及噪音防制查核、減少農廢露燃、鼓勵環保祭祀、推動環保宮廟認證、輔導餐飲業設置防制設備等，都是為了減少更多空氣污染污染源的排放。

環保局提醒，時序進入秋冬季節，台東雖擁有清淨的空氣品質，也不免受東北季風及揚塵影響，提醒縣民朋友留意空氣品質變化，適時做好健康防護措施，保護自己守護家人，如果想了解空氣品質即時狀況，可以多利用手機下載「環境即時通」或「揚塵一把罩」APP，並在生活中，響應更多有益空氣品質的環保措施，例如定期做好機車排放檢驗，多使用更低碳的交通工具，一起守護台東的好空氣。