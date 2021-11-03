　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

他點「海鮮三明治」外送超傻眼：像廚餘　業者回應了

記者陳俊宏／綜合報導

高雄一名楊先生透過外送平台，點了PIZZA連鎖店的「乳酪起司海鮮披薩三明治」，結果收到超傻眼，直呼根本就像是廚餘。對此，業者回應是「個案」，服務守則是包退包換，也會後續了解原因。

《東森新聞》報導，業者官網提供的照片，這三明治是烤得酥脆，上面都是滿滿的料，除了好幾尾的蝦仁，還有花椰菜、蟹肉片，和多到溢出來的起司。而楊先生拿到的不僅麵包脆到像餅乾，只有2尾蝦仁、幾片蟹肉片，也沒有花椰菜，實在差很大。

他點「海鮮三明治」打開超傻眼：像廚餘　業者回應了。（圖／東森新聞）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼業者官網照片和楊先生拿到的三明治差很大。（圖／東森新聞）

他點「海鮮三明治」打開超傻眼：像廚餘　業者回應了。（圖／東森新聞）

楊先生受訪提到，感覺像買了一份廚餘，宛如有人把裡面料全部吃掉，只留麵包跟剩下一些東西；他點的是199元套餐，另有3條雞柳條、一瓶可樂，絕對不划算，三明治單點89元，不如去早餐店隨便買一個漢堡，40元香雞堡都划算多了。

實際隨機到分店購買，同一款乳酪起司海鮮三明治料比楊先生拿到的多了不少，有幾尾蝦仁、蔬菜、起司、蟹肉片。店員說，三明治的料是照公司SOP製作。

對此，業者回應是個案，服務守則就是包退包換，楊先生如果第一時間反映，會再做一個給他或是退款，後續也會了解原因。

▼記者實際點海鮮三明治，料比楊先生拿到的多了不少。（圖／東森新聞）

他點「海鮮三明治」打開超傻眼：像廚餘　業者回應了。（圖／東森新聞）

▼楊先生打開外送超傻眼。（圖／東森新聞）

他點「海鮮三明治」打開超傻眼：像廚餘　業者回應了。（圖／東森新聞）

►激殺1.8折！老爺酒店集團住宿券才2899元

ET快訊
藝FUN券第四週抽籤！數位＋紙本最後「64萬名幸運兒」今公布
老公狂升遷出差　人妻自白「偷情他的老闆」：我們才有更多時間
理科太太曾為愛停更：生老病死都照顧他！　3個月前1句話卻洩婚
北市士林大械鬥！臉書留言嗆輸贏　40人亂刀互砍3重傷
10點開搶！12歲↑可預約BNT　下午2點AZ接棒「滿50歲
理科太太離婚內幕曝！分居1年「老公無情行徑」全揭　她心死求離

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

他點「海鮮三明治」外送超傻眼：像廚餘　業者回應了

藝FUN券第四週抽籤！數位＋紙本最後「64萬名幸運兒」今公布

曾是「台灣四狂」遭霸凌　8年後他成為演員：夢想拿金鐘獎

大便7種形狀加「1情況」　罹大腸癌風險狂飆

12月「這措施」微鬆綁　醫：大家要小心一點

888元農遊券今最後一抽！對身分證末碼爽領　預計中籤人數曝

郭台強好眼光　入手中影暴利驚人

10點開搶！12歲↑可預約BNT　下午2點AZ接棒「滿50歲都可選」

急凍5天「最低12℃↓」時間出爐　首波冷氣團恐襲！先濕再乾

陸媒瘋傳「台灣人準備防彈衣」：怕戰爭爆發　搶囤戰時物資影片曝

誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

體驗媽媽離世...闔上棺材就淚崩　一結束只想抱緊她：我很愛妳！

仁武保母遭私刑「4硬漢甩巴掌」…7分58秒片瘋傳！　警方回應了

愛心認養16年老汪腳退化不能走 一放專屬輪椅秒跨步...獸醫也吃驚

車拋錨停路肩...後方大卡車急駛　陸駕駛跳下遭夾兩車間逃過一劫

女嬰慶生追思會！刺青爸為女剃頭　母哽咽：失職了...下次不再弄丟你

竇智孔《扛得住》三缺一曾抗拒再唱　柯有倫與黃鴻升打高爾夫「對話永記得」

天心使喚「最萌小助理」按摩遭白眼XD　他「隨時On call」還帶她去片場..超Q

他點「海鮮三明治」外送超傻眼：像廚餘　業者回應了

藝FUN券第四週抽籤！數位＋紙本最後「64萬名幸運兒」今公布

曾是「台灣四狂」遭霸凌　8年後他成為演員：夢想拿金鐘獎

大便7種形狀加「1情況」　罹大腸癌風險狂飆

12月「這措施」微鬆綁　醫：大家要小心一點

888元農遊券今最後一抽！對身分證末碼爽領　預計中籤人數曝

郭台強好眼光　入手中影暴利驚人

10點開搶！12歲↑可預約BNT　下午2點AZ接棒「滿50歲都可選」

急凍5天「最低12℃↓」時間出爐　首波冷氣團恐襲！先濕再乾

陸媒瘋傳「台灣人準備防彈衣」：怕戰爭爆發　搶囤戰時物資影片曝

彭帥自爆與中國前副總理不倫戀　攜手謝淑薇雙冠卻鬧翻

交通亂象！他問「開車馬路上排隊算違停嗎」網無奈回：警察不開單

美妝雙11優惠懶人包！蘭蔻小黑瓶、極光水45折起　雅頓膠囊買60送65

歐洲議會代表團07:17抵台　將拜會蔡總統

上酒店被老婆怒鎖貓籠20小時　人夫留4星心得：很堅固

陸女網將彭帥控前高官性侵：老婆在門外幫把風　血淚全文曝光

美股再收新高　道瓊收盤首度站上36000點

他點「海鮮三明治」外送超傻眼：像廚餘　業者回應了

藝FUN券第四週抽籤！數位＋紙本最後「64萬名幸運兒」今公布

iPhone 14設計爆料出爐　Touch ID有望回歸、瀏海消失

萬聖節天冷應景「扮成薑母鴨」　毛孩尬老薑網笑翻：完美打扮

生活熱門新聞

客廳突飄臭味！休假老公回一句　她喊「快去拜拜」

首波冷氣團恐襲　凍台三溫暖探12°C

急凍5天「最低12℃↓」時間出爐　先濕冷再轉乾

正妹當情婦逼退正宮　結局卻超慘

魷魚遊戲佔領六福村！在地人搖頭吐心聲

BMW駕駛開錯車門　6千人笑：畢生榮耀

陸媒瘋傳　台灣人準備防彈衣

桃園男打AZ後血栓判定與疫苗有關　獲救濟金90萬元

高雄人驚喊夜市快滅亡！網：不如吃店面

最後一組國旅券中獎號碼出爐！　60萬幸運兒擁千元

World Gym宣布「不再提供毛巾」！即起30天內可無條件解約

29歲女想嫁給越南網友！弟崩潰：有辦法讓姊姊死心嗎

最後一抽國旅券！「有2組號碼」莫名崩潰

「3生肖」今起財運爆棚+遇貴人...旺到過年

更多熱門

相關新聞

正妹點宵夜上空取餐！外送員一看崩潰

正妹點宵夜上空取餐！外送員一看崩潰

外送員時常面對不同顧客，自然會碰上許多狀況。一名外送員出面喊話，希望女顧客點宵夜時，能夠把衣服穿好，否則會讓人增添煩惱，甚至晚上睡不著，「入秋了，外面很涼的，麻煩披件外套再出來好嗎？」貼文曝光以後，也立刻有內行人揭露，確實很常碰上這種狀況，且2個特定時段最容易看見。

短裙黑絲「外送妹」熱舞影瘋傳

短裙黑絲「外送妹」熱舞影瘋傳

外送員下班前接一單…竟慘淪「詐欺幫兇」

外送員下班前接一單…竟慘淪「詐欺幫兇」

顧客給整袋一塊：你數看看　外送員傻眼

顧客給整袋一塊：你數看看　外送員傻眼

代領包裹被當車手移送　警方說話了

代領包裹被當車手移送　警方說話了

關鍵字：

外送

讀者迴響

熱門新聞

理科太太協議離婚！憔悴現身法庭

「仁武保母遭私刑」女嬰爸認了動手

腹脹想大號被內診！他尷尬內診：會有糞水喔　醫一插嘆氣了

客廳突飄臭味！休假老公回一句　她喊「快去拜拜」

莉婭懷孕後知後覺！　上廁所流出不明血塊

理科太太離婚內幕曝！分居1年「老公無情行徑」全揭

國旅券隱藏用法！妹子成功入手：買到欣葉了

首波冷氣團恐襲　凍台三溫暖探12°C

直播嘉賓脫口台灣！　楊冪機靈救場陸網嗨爆

美貌不輸劉亦菲！女星臉注射沙拉油毀容

東京小丑男「反差陽光照」曝光！

急凍5天「最低12℃↓」時間出爐　先濕冷再轉乾

海上出現神秘黑洞！　網嚇呆：是地底入口

印度神童預言全球「7大危機」

快訊／台南安平港驚見赤裸女浮屍　民眾嚇傻報警

更多

最夯影音

更多
誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平

誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平
外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

體驗媽媽離世...闔上棺材就淚崩　一結束只想抱緊她：我很愛妳！

體驗媽媽離世...闔上棺材就淚崩　一結束只想抱緊她：我很愛妳！

仁武保母遭私刑「4硬漢甩巴掌」…7分58秒片瘋傳！　警方回應了

仁武保母遭私刑「4硬漢甩巴掌」…7分58秒片瘋傳！　警方回應了

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面