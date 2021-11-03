他點「海鮮三明治」外送超傻眼：像廚餘　業者回應了

記者陳俊宏／綜合報導

高雄一名楊先生透過外送平台，點了PIZZA連鎖店的「乳酪起司海鮮披薩三明治」，結果收到超傻眼，直呼根本就像是廚餘。對此，業者回應是「個案」，服務守則是包退包換，也會後續了解原因。

《東森新聞》報導，業者官網提供的照片，這三明治是烤得酥脆，上面都是滿滿的料，除了好幾尾的蝦仁，還有花椰菜、蟹肉片，和多到溢出來的起司。而楊先生拿到的不僅麵包脆到像餅乾，只有2尾蝦仁、幾片蟹肉片，也沒有花椰菜，實在差很大。

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▲▼業者官網照片和楊先生拿到的三明治差很大。（圖／東森新聞）



楊先生受訪提到，感覺像買了一份廚餘，宛如有人把裡面料全部吃掉，只留麵包跟剩下一些東西；他點的是199元套餐，另有3條雞柳條、一瓶可樂，絕對不划算，三明治單點89元，不如去早餐店隨便買一個漢堡，40元香雞堡都划算多了。

實際隨機到分店購買，同一款乳酪起司海鮮三明治料比楊先生拿到的多了不少，有幾尾蝦仁、蔬菜、起司、蟹肉片。店員說，三明治的料是照公司SOP製作。

對此，業者回應是個案，服務守則就是包退包換，楊先生如果第一時間反映，會再做一個給他或是退款，後續也會了解原因。

▼記者實際點海鮮三明治，料比楊先生拿到的多了不少。（圖／東森新聞）



▼楊先生打開外送超傻眼。（圖／東森新聞）

