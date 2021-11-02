卓冠廷參選2週就已處理陳情案　籲綠覆率15％墊底的新北應關注

▲卓冠廷才宣布參選議員短短兩週，已著手處理在地市民的陳情案。（圖／卓冠廷辦公室提供）



記者陶本和／台北報導

新北市議員參選人卓冠廷才宣布參選短短2週，還沒當選就已接到在地「金城公園綠地保留自救會」及「新北看守土城愛綠協會」陳情；而他也親自到場會談了解訴求，並呼籲綠覆蓋率墊底的新北市府關注此案。

「金城公園綠地保留自救會」及「新北看守土城愛綠協會」向卓冠廷表示，萬大線捷運在2018年變更設計，廢棄原公展的規劃路線，將軌道「捨直取彎」，直接把金城公園當捷運用地蓋捷運站體，引發附近住民抗議。對此，卓冠廷2日親自到金城公園現場，與金城公園綠地保留自救會的夥伴們會談，進一步了解他們的訴求。

卓冠廷表示，自救會成員大多是金城公園旁「五號公園社區」的居民，他走進這個有 30 年歷史的社區，自救會成員，同時也是社區主委志銘大哥，與新北看守土城愛綠協會理事長洪郁凱及土城國小鄭媽媽，三個人一同帶他走到裡面的土地公廟前的石桌坐下來，在石桌上攤開十幾張的平面圖以及厚厚一疊資料，都讓他感受到，他們為了替下一代保留綠地，已經做了非常多的努力。

卓冠廷指出，根據農試所使用我國福衛五號 2018 年拍攝的衛星影像，計算出台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市六都都會區的綠覆率。發現台南的綠覆率32%最高，其次是桃園市的26%，台中市 21%、高雄市19%、台北市18%，而新北市的綠覆率墊底只有15%。

▼卓冠廷才宣布參選議員短短兩週，已著手處理在地市民的陳情案。（圖／卓冠廷辦公室提供）



卓冠廷表示，他從立委助理、台中市政府到交通部歷練的10年間，協調處理過許多交通建設和當地居民間的衝突，民意單位和政府單位的角色，他都曾服務過，深知找到雙贏的方案，才能最快速的解決爭議。

卓冠廷說，大眾運輸導向發展（Transit-Oriented Development）的理念，他是認同的，但國際上在規劃TOD時，都市中的綠地和公園會被優先保留，若只因為公園用地是公有地，政府運用成本低，而便宜行事規劃成站體和商業空間，恐得不償失。

卓冠廷表示，今天了解到萬大線LG11站變更的幾個重要爭議，包括：軌道「捨直取彎」的必要性、公園保留的比例、機關用地與週邊通盤計畫的前瞻性。

卓冠廷說，希望主導捷運萬大線的台北市捷運局和柯文哲市長，以及新北的侯友宜市長，能更關注這個案子，沒道理台北市的多數捷運路線都地下化，台北市發展的同時，多數市容能不受破壞，而新北市捷運選擇高架化的狀況下，不只市容遭高架破壞，就連稀有的公園都可能被剝奪。

▼卓冠廷才宣布參選議員短短兩週，已著手處理在地市民的陳情案。（圖／卓冠廷辦公室提供）

