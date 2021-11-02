台南市議會「僅25人」出席！預算審查流會　詳細名單曝光

▲台南市議會2日開預算審查，因僅25人出席而流會。（圖／翻攝台南市議會直播）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台南市議會2日下午進行總預算暨附屬單位預算案的審查。會議進行90分鐘左右時，民進黨市議員林志聰立刻提案，要求清點人數，經議事人員確認現場議員25位出席，未達半數，因此主席立刻宣布散會。

據悉，台南市議員人數為，民進黨23人、國民黨16人、無黨籍15人、時代力量1人及台灣團結聯盟1人，共計56人，然而2日的會議包含議長共計25人出席，因此流會。

▲出席議員名單。（圖／翻攝台南市議會直播）



未出席、不論簽到與否的議員如下：

民進黨：林志展、蔡蘇秋金、李啟維、王錦德、吳通龍、郭清華。

無黨籍：趙昆原、曾信凱、許又仁、陳昆和、蔡秋蘭、杜素吟、林阳乙、謝財旺、吳禹寰、林炳利、郭信良、谷暮·哈就。

國民黨：盧崑福、謝龍介、李文俊、曾培雅、李鎮國、許至樁、張世賢、方一峰、蔡淑惠、尤榮智、 林燕祝、李中岑。

台灣團結聯盟：楊中成

根據缺席人數計算，國民黨缺席12人，出席4人，缺席率為75%；民進黨缺席6人，出席17人，缺席率26%。

此事被網友以「出席議員太少 台南市議會流會」為標題在PTT發文，讓網友紛紛留言，「當議員好爽，缺席率比學店缺課還猛」、「好爽，不用天天上班，等要上班的時候還翹班」、「上禮拜也流會xD廢掉算了」、「好爽的缺喔，這樣憑什麼領人民稅金」、「去做選民服務啦」。

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