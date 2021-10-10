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搶疫後5倍券、動滋券商機　健身房打造頂級體驗迎客

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲不少女性消費者前往體驗一對一私人教練課程。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

新冠疫情微解封，台中一家健身房業者看準疫後運動商機，於西屯區永福路商圈斥資3000萬、打造七星級頂級健身體驗旗艦店，10日盛大開幕，吸引不少民眾前往參觀，也有女性消費者鎖定一對一私人健身教練，上門搶訂早鳥課程。業者表示，針對振興5倍券與動滋券，也將祭出加碼優惠搶市。

「秋健身」執行長劉昱棋表示，健身房設施斥資3000萬，打造兩層樓共400坪頂級運動空間、外觀主打科技化的時尚視覺，引進國內外知名器材品牌，規劃有VIP專屬的一對一私人教練健身區、重訓區、淋浴間等，教練、會員與工作人員都必須遵守防疫要求，進場落實實聯制與雙手消毒、全程配戴口罩、保持安全訓練距離，健身器材與淋浴間也間隔使用，場館控管容留人數，務必將防疫措施做到滴水不漏，大家都安心運動。

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▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲「秋健身」10日上午盛大開幕 。（圖／記者白珈陽攝）

他說，1年多來疫情嚴峻，但政府有效的防疫政策與民眾對防疫意識的高度配合，將疫情影響降至最低。隨著防疫場所逐漸鬆綁，在做好防疫措施的前提下，民眾的樂活人生得以重開機，經審慎評估後，盼能緊抓疫後振興5倍券與動滋券商機，開幕選在與國同慶的雙十節，邀請民眾在國慶連假出來透透氣，讓身體每個細胞都再度深呼吸。

看好疫後運動商機，「秋健身」選定距離中港交流道僅5分鐘車程的西屯路與福科路商圈，緊鄰春水堂、連鎖速食店、火鍋店與日本知名壽司街邊店，民眾休憩聚會、享用美食後，再來永福路健身房鏟肉除油。劉昱棋表示，為了讓早鳥民眾嘗鮮搶快，雙十節開幕日起至10月底，加入會員不但免入會費，還可獲得一堂教練課與「量測身體組成分析」。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼民眾體驗健身房器材。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

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