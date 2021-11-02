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台南20年羊肉老店「驗出豬肉混賣」！店員傻眼：肉是老闆叫的

▲▼台南20年羊肉老店「驗出豬肉混賣」！店員傻眼：肉是老闆叫的。（圖／東森新聞）

▲老闆娘驕傲地表示，店內的羊肉都是澳洲進口，外面很難買到她們的價格。（圖／東森新聞）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台南一間20年知名的羊肉料理店，日前販售沙茶羊肉時疑似摻雜豬肉，被民眾向台灣消保協會檢舉。對此，台南市衛生稽查前，老闆還大聲地說羊肉都是澳洲進口，自信地說沒有問題，但最後檢驗出羊肉中的確含有豬肉成份，衛生局也立刻將店內的羊肉帶回。

據悉，該間20年羊肉老店以高CP值著名，每天都有許多饕客上門購買。被問到肉品來源時，業者也強調市面上買不到她們店內的價格，且店內的羊肉都是從澳洲進口，因此衛生局也將食物帶回檢驗，發現沙茶羊肉中的，竟含有豬肉成份。

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▲▼台南20年羊肉老店「驗出豬肉混賣」！店員傻眼：肉是老闆叫的。（圖／東森新聞）

▲▼除了台南老店之外，網路上隨機抽查25件牛、羊肉品，也被驗出有6件混有豬肉。（圖／東森新聞）

▲▼台南20年羊肉老店「驗出豬肉混賣」！店員傻眼：肉是老闆叫的。（圖／東森新聞）

對此，台灣消費者保護協會理事長楊月雲表示，這些羊肉、豬肉混雜的料理中，最後都會加一點羊油，當食物有了羊味，會讓消費者更難以區分。事後，衛生局重回店家稽查並帶回羊肉，但店員表示肉是老闆叫回來的，來源是哪她也不清楚。

此外，台灣消費者保護協會表示，疫情期間民眾大都透過網路購買肉品，隨機購買網路25件肉品送SGS檢驗，包括20件羊肉的肉片、肉串及肉丸，5件牛肉的肉片、肉丸，發現有羊肉串、羊肉丸、蔥爆羊肉、羊肉片及牛肉丸等6件商品都含有豬肉成份，提醒民眾需要更注意，並呼籲主管機關要清查。

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