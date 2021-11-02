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國安危機？台學術網路遭爆採用陸製零件　教部認定違約扣1.4億元

▲▼教育部。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部坦承台灣學術網路採購案得標廠商採用陸製零組件。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

行政院去年下令公務機關使用資通訊產品不得用大陸廠牌，但卻傳出教育部去年招標台灣學術網路（TANet）系統優化採購案，近1.5億元標案由亞太電信得標，驗收時發現違約採用中國製零組件，恐爆發國安危機，教育部今（2日）證實確有此事，指廠商明確違約但無明顯資安風險，也因教部認定亞太違約，亞太僅可以拿約750萬元費用，大虧超過1.4億元。

台灣學術網路（TANet）為支援全國各級學校及研究機構的教學研究活動，相互分享資源並提供合作機會，根據網路公開資料顯示，教育部在去（109年）9月18日招標「教育部台灣學術網路(TANet)暗光纖暨骨幹網路基礎建設優化設備採購案」，原招標金額為1億5400萬元，最終由亞太電信公司得標，決標金額為1億4999萬9000元。

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不過，今年初曾傳出亞太違規以「陸製」產品交貨，用於TANET 100G骨幹設備，由於使用陸製產品，其中潛藏資安危機，甚至是國安危機，教育部也在今天對外說明，教育部指出，亞太電信在今年年2月24日函請完工驗收，教育部則在4月29日認定違反「原產地不得來自大陸地區」，所以驗收不合格。


教育部強調，為釐清本案廠商交付元件是否有資安疑慮，教育部邀集行政院資安處、專家學者研商，結論是本案所採購元件屬被動式，本身無控制網路連線及運算功能，無明顯資安風險，而思科公司係屬美國廠牌，為美國政府認證的乾淨網路供應商，產品也通過FIPS等資安驗證，受到歐美各國政府及民間企業採用。

不過，教育部指出，雖然沒有明顯資安風險，為顧及台灣學術網路正常運作以利師生進行線上學習，教育部依政府採購法第72條及採購契約第4條規定，本案廠商交付元件雖應不妨礙安全及使用需求，但仍明確違約，故依合約對違約項目扣減95%金額，並在10月25日發函承商辦理採行減價收受相關事宜。

根據教育部上述規定，等於亞太電信在這次接近1.5億元的標案中，只能拿到約750萬元費用，教育部將扣下超過1.4億元金額。

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關鍵字：

教育部台灣學術網路亞太電信

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